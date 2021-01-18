СМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в Украине

Власти Украины сказали МВФ, что решение по снижению тарифов в Украине является временным - СМИ / Reuters

На данный момент сложно сказать, как кризис с тарифами на газ в Украине отразится на сотрудничестве с МВФ. В Фонде действительно обеспокоены ситуацией, однако финансовый донор интересовал вопрос, почему для поддержки населения государство не задействовало механизм субсидий. При этом власти уведомили организацию, что решение является временным.

Как сообщает источник издания РБК-Украина, глава Минфина Сергей Марченко четко изложил ситуацию с позицией Фонда по поводу реакции МВФ на изменения тарифной политики.

"Пока продолжаются консультации, идет обмен мнениями. Выводы делать рано, как и говорить о том, что все пропало", - сказал источник, владеющий информацией о переговорах с Фондом.Читайте такжеТариф на газ снижен: в Кабмине объяснили все нюансы

Отмечается, что в МВФ заинтересовались вопросом, почему государство не задействовало механизм помощи гражданам в связи со сложившейся ситуацией. Власти объяснили финансовому учреждению, что меры по тарифам временные, а Украина не планирует отказываться от рынка газа.

"Теперь они в курсе ситуации на нашем рынке. Что тут есть монополист, и что есть риск того, что он будет бесконтрольно повышать цены, тогда как государство будет вынуждено покрывать это субсидиями. Потери бюджета были бы колоссальными. Они знают, что государство не будет отказываться от рынка (газа) и не будет возвращать тарифы. Им объяснили, что это экстренные меры. Миссия работает, они изучают ситуацию", - подчеркнул собеседник.Читайте такжеРазрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию

Тарифы на газ в Украине