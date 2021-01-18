СМИ узнали о реакции МВФ на повышение тарифов в Украине

Власти предупредили МВФ об отсутствии намерении отказываться от рынка газа в Украине, утверждает источник.
На данный момент сложно сказать, как кризис с тарифами на газ в Украине отразится на сотрудничестве с МВФ. В Фонде действительно обеспокоены ситуацией, однако финансовый донор интересовал вопрос, почему для поддержки населения государство не задействовало механизм субсидий. При этом власти уведомили организацию, что решение является временным.
Как сообщает источник издания РБК-Украина, глава Минфина Сергей Марченко четко изложил ситуацию с позицией Фонда по поводу реакции МВФ на изменения тарифной политики.
"Пока продолжаются консультации, идет обмен мнениями. Выводы делать рано, как и говорить о том, что все пропало", - сказал источник, владеющий информацией о переговорах с Фондом.Читайте такжеТариф на газ снижен: в Кабмине объяснили все нюансы
Отмечается, что в МВФ заинтересовались вопросом, почему государство не задействовало механизм помощи гражданам в связи со сложившейся ситуацией. Власти объяснили финансовому учреждению, что меры по тарифам временные, а Украина не планирует отказываться от рынка газа.
"Теперь они в курсе ситуации на нашем рынке. Что тут есть монополист, и что есть риск того, что он будет бесконтрольно повышать цены, тогда как государство будет вынуждено покрывать это субсидиями. Потери бюджета были бы колоссальными. Они знают, что государство не будет отказываться от рынка (газа) и не будет возвращать тарифы. Им объяснили, что это экстренные меры. Миссия работает, они изучают ситуацию", - подчеркнул собеседник.Читайте такжеРазрыв сотрудничества Украины с МВФ: в Кабмине объяснили ситуацию
Тарифы на газ в Украине
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 января сделал заявление, согласно которому власти решили установить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать до конца отопительного периода.
- Глава Минфина Сергей Марченко 14 января рассказал, что в МВФ обеспокоены пересмотром тарифов в Украине и видят в таких действиях определенные меры по отказу Киева от обязательств по созданию рынка газа в стране.
- Как рассказали в Офисе президента, государство приняло решение установить цену ниже рыночной, вследствие этого люди могут сэкономить до 30% в своих платежках за газ.
- При этом министр Кабинета министров Олег Немчинов уточнил, что цены снизят только на ближайшие месяцы. В дальнейшем стоимость газа для украинцев может составить до 12 гривен за кубический метр.