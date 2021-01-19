Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление

Украинцам стали приходить платежки за отопление с колоссальными суммами / УНИАН

В социальных сетях украинцы начали делиться фотографиями квитанций, в которых зафиксированы заоблачные суммы за отопление. Жительнице Киева насчитали более 22 тысяч гривен за квартиру в 85 квадратных метров.

Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, украинцы делятся платежками-рекордсменами. Одной из квитанций-рекордсменов стала платежка на сумму свыше 12 тыс. грн за оплату отопления жилой площади в 99 квадратных метров, присланную Киевтеплоэнерго.

/ Telegram-канал PavlovskyNews

Киевлянке Ольге и вовсе за 85 квадратных метров насчитали более 22 тысяч гривен. Девушка удивилась такой сумме и намерена выяснить, "кто так сильно перепил, что прислал ей эти цифры".

/ Telegram-канал PavlovskyNews

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