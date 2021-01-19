Сумасшедшая коммуналка: в Сети публикуют квитанции с огромными счетами за отопление

Удивленная киевлянка получила квитанцию от Киевтеплоэнерго на сумму более 22 тысяч гривен.
В социальных сетях украинцы начали делиться фотографиями квитанций, в которых зафиксированы заоблачные суммы за отопление. Жительнице Киева насчитали более 22 тысяч гривен за квартиру в 85 квадратных метров.
Как сообщает Telegram-канал PavlovskyNews, украинцы делятся платежками-рекордсменами. Одной из квитанций-рекордсменов стала платежка на сумму свыше 12 тыс. грн за оплату отопления жилой площади в 99 квадратных метров, присланную Киевтеплоэнерго.
Киевлянке Ольге и вовсе за 85 квадратных метров насчитали более 22 тысяч гривен. Девушка удивилась такой сумме и намерена выяснить, "кто так сильно перепил, что прислал ей эти цифры".
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Тарифы на газ в Украине
- Глава правительства Денис Шмыгаль 18 января сделал заявление, согласно которому Кабмин установил предельную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Тариф будет действовать с 1 февраля на период отопительного сезона.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов уточнил, что снижение цены на газ для бытовых потребителей действительно только до конца действующего отопительного сезона. В дальнейшем цена за кубометр газа может вырасти до 12 гривен.
- Глава Минфина Сергей Марченко заявлял, что вопрос фиксации цены на газ для украинцев обеспокоил МВФ, так как в Фонде увидели в подобных действиях отказ от выполнения Киевом своих обязательств.
- НКРЭКУ 19 января одобрила цену на распределение газа для 14 областных газораспределительных компаний. Предельная цена доставки топлива для населения не должна превышать 1,79 грн за кубометр.
Автор: Андрей Ганжа