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В Украине втихую взвинтили тарифы на электроэнергию почти на 50%

4 мая 2020, 17:06

В первые дни мая 2020 цена на электричество на рынке Украины составила 1297 грн за МВт-час, констатировал нардеп.

Тарифы на электроэнергию 2020 в Украине рванули почти на 50%
Тарифы на электроэнергию 2020 в Украине рванули почти на 50% / УНИАН

Тарифы на электроэнергию 2020 в Украине на этих выходных рванули почти на 50%: цена на электроэнергию для промышленности подскочила на 46% – до 1297 грн за МВт-час.

"Промышленность получила очередной "подарок" от правительства и НКРЭКУ – цена электроэнергии в эти выходные выросла на 46% в сравнении с прошлыми выходными. На это повлияли два основных фактора – остановка атомных блоков и трехкратное повышение максимальной цены, по которой "зеленая" электроэнергия продается на энергорынке", – сообщил заместитель главы парламентского комитета по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКарантин, цена на газ и пенсии – что в Украине меняется в мае 2020Он пояснил, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), накануне "втихую приняла решение, которое привело к резкому росту цены электроэнергии именно в выходные".

Кисилевский прогнозирует, что "там, где производителей не добил коронавирус, добьет правительство и регулятор. Промышленные предприятия будут сокращать объемы производства и людей".

Напомним, в конце апреля сообщалось, что Энергоатом остановит часть своей мощности из-за зеленой и тепловой генерации. Ограничения касаются 10 энергоблоков.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в комментарии для Главреда пояснил, что в связи с тем, что у нас увеличились объемы мощностей "зеленой" энергетики, которые имеют преференции на рынке, атомная генерация вынуждена частично сокращать свои мощности.

"Естественно, что такой перекос приведет к росту стоимости электроэнергии, так как зеленая генерация самая дорогая. И перед промышленностью, в первую очередь, станет вопрос о том, во сколько это ей обойдется...

Но саму ситуацию необходимо корректировать, так как за тарифами для промышленности поползут вверх и тарифы для населения.

И нас, похоже, начинают к этому готовить, и потому вводят ограничения на потребление электроэнергии, где, как и в свое время, с газом, начинают искать богатых", – отметил он.

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