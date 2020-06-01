Марченко рассказал о требованиях МВФ относительно тарифов на электроэнергию

Сергей Марченко рассказал о требованиях МВФ / УНИАН

Вопросы прозрачного тарифообразования всегда были предметом интереса Международного валютного фонда (МВФ), заявил министр финансов Сергей Марченко, который ранее сказал, когда Украине светит первый транш МВФ.

По его словам, в МВФ тему цен на электроэнергию не поднимают.

"Нет, так как программа у нас Stand-by, в данной программе эти вопросы не поднимаем", - рассказал он в интервью РБК-Украина.

Также он рассказал о других вопросах программы. Министр ответил, будет ли подниматься вопрос о проблемных активах госбанков.

"Мы вместе с НБУ и нашими международными партнерами проделали огромную работу, чтобы госбанки могли начать активно работать с NPL (проблемные кредиты, - ред.) в этом году, и надеемся на обеспечение результата со стороны госбанков", - сказал он.

Читайте такжеВ Украине повышают тарифы на электроэнергию: названа датаНапомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом не требует от украинского правительства проведения структурных реформ, в частности, повышения пенсионного возраста.

По его словам, указанные в программе условия "абсолютно совпадают" с направлениями реформ, которые происходят в Украине.