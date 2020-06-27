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Украинцам в июле готовят повышение тарифов на электроэнергию на 20%

Горячая и холодная вода, а также электротранспорт – за всё это украинцам придется платить больше.

27 июня 2020, 09:40
Тарифы на электроэнергию в Украине готовятся поднять на 20%
Тарифы на электроэнергию в Украине готовятся поднять на 20% / УНИАН

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила решение о повышении тарифов на услуги по передаче электроэнергии. Пока это только проект – окончательно вопрос должен быть решен 11 июля.

Речь идет о повышении тарифа на транспортировку электроэнергии для предприятий на 35 копеек – в процентном выражении это значит, что тарифы должны вырасти на 20%. Что в свою очередь отразится и на потребителях – простых украинцах – так как эти затраты компании в итоге переложат на своих клиентов, сообщает ТСН.

То есть горячая и холодная вода, а также электротранспорт – за всё это украинцам придется платить больше.

Отмечается, что выгоду от повышения тарифа получат лишь предприятия "зеленой" энергетики (ветряные и солнечные электростанции), которые в большинстве своем принадлежат одному из украинских олигархов.

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"Окончательное обсуждение, конечное принятия должно быть сделано 11 июля. К этому времени мы все будем отыскивать инструменты, если такие возможны, к снижению этого тарифа", – пообещал председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Напомним, с 1 июля 2020 украинцев ждет второй этап повышения цены на газ для населения в Украине. В силу вступают тарифы за транспортировку газа.

НКРЭКУ тарифы на электроэнергию новости Украины
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