Отдых в Карпатах на майские 2020 – карантин лишь взвинтил цены

Туры в Карпаты на майские 2020 в Украине раскупили – цены на карантине / 1zoom.ru

Несмотря на заявление правительства, что карантин в Украине продлят – украинцы уже массово запланировали отдых в Карпатах на майские праздники 2020.

Эконом-варианты в частном секторе разобрали первыми. Например, в селе Карпаты Мукачевского района бюджетные номера с 1 по 4 мая уже полностью разобраны.

Теперь в основном остались номера люкс – цена которых от 1000 до 1400 грн в сутки, пишет КП в Украине.

"Что же касается ценовой политики, то спрос рождает предложение. Если будут высокие предложения, а спроса не будет, то предложения могут упасть в цене. Все же понимают – в этом году люди не смогут шиковать и разбрасываться деньгами на отдых", – пояснила руководитель одного из турагентств Елена Глазунова.

Она уверена, что на летний отдых украинцы ринутся всеми возможными способами – невзирая и вопреки любым карантинам.

Напомним, отдых в Турции 2020 "накрылся". Из-за коронавируса Турция отменила начало туристического сезона.