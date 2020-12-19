Угроза дефолта: у Зеленского оценили худший сценарий

Тимофей Милованов оценил угрозу дефолта / dengi-info.com

Отношения Украины с Международным валютным фондом не ухудшились, заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.

Как подчеркнул он в интервью Фокусу, есть надежда, что Украина получит очередной транш в первом квартале 2021 года.

"Если не возникнут дополнительные сюрпризы с антикоррупционными проблемами, Конституционным Судом или в парламенте, если будет принят более-менее реалистичный бюджет и не появятся трудности с Национальным банком", - пояснил советник главы ОП.

Он напомнил, что Украина реализует программу stand-by agreement, которая не предусматривает "суперреформ": "Необходимо лишь не сворачивать уже начатые реформы да плюс разумное поведение правительства и парламента".

Отвечая на вопрос о вероятности дефолта, Милованов добавил: "Нет, для этого нам нужно еще работать и работать в обратном направлении".

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