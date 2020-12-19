Угроза дефолта: у Зеленского оценили худший сценарий

Тимофей Милованов оценил сотрудничество с МВФ.
Отношения Украины с Международным валютным фондом не ухудшились, заявил внештатный советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов.
Как подчеркнул он в интервью Фокусу, есть надежда, что Украина получит очередной транш в первом квартале 2021 года.
"Если не возникнут дополнительные сюрпризы с антикоррупционными проблемами, Конституционным Судом или в парламенте, если будет принят более-менее реалистичный бюджет и не появятся трудности с Национальным банком", - пояснил советник главы ОП.
Он напомнил, что Украина реализует программу stand-by agreement, которая не предусматривает "суперреформ": "Необходимо лишь не сворачивать уже начатые реформы да плюс разумное поведение правительства и парламента".
Отвечая на вопрос о вероятности дефолта, Милованов добавил: "Нет, для этого нам нужно еще работать и работать в обратном направлении".
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Новый кредит от МВФ для Украины:
- В июне 2020 года тогдашний руководитель Нацбанка Яков Смолий заявил - Украина получила первый транш кредита от Международного валютного фонда в рамках новой программы сотрудничества. Сумма транша составила 2,1 млрд долларов.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утверждал - Государственную фискальную службу ликвидируют, поскольку это одно из условий 1,2-миллиардного кредита в евро от Евросоюза.