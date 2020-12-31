Украина повышает пенсии с 1 января: кому повезло

Повышение пенсий в Украине с 1 января 2021 - кого коснется / УНИАН

С 1 января 2021 года у отдельной категории пенсионеров в Украине пенсии вырастают на 400 гривен. Речь о пенсионерах старше 65 лет, которые не работают и чья пенсия привязана к минимальной заработной плате.

Так как минималка в Украине с 1 января 2021 года вырастает на тысячу гривен (до 6000 грн), то и минимальная пенсия вместе с ней поднимается с 2000 гривен до 2400 гривен.

Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), для получения новой пенсии пенсионерам необходимо иметь 35 лет стажа (для мужчин) и 30 лет стажа (для женщин).

Минимальный размер пенсии по возрасту зафиксирован на уровне 40% от минимальной зарплаты.

Повышение пенсий с 1 января 2021 в Украине: кого не коснется

Перерасчет пенсии не коснется пенсионеров, которые работают (то есть получают доход, с которого платят единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование), уточнили в ПФУ.

Для работающих пенсионеров перерасчет пенсии осуществляется после увольнения (когда они прекращают работать) с учетом минимальной заработной платы, что установлена на момент увольнения.

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