Украина повышает пенсии с 1 января: кому повезло

Минимальный размер пенсии по возрасту зафиксирован на уровне 40% от минимальной зарплаты.
С 1 января 2021 года у отдельной категории пенсионеров в Украине пенсии вырастают на 400 гривен. Речь о пенсионерах старше 65 лет, которые не работают и чья пенсия привязана к минимальной заработной плате.
Так как минималка в Украине с 1 января 2021 года вырастает на тысячу гривен (до 6000 грн), то и минимальная пенсия вместе с ней поднимается с 2000 гривен до 2400 гривен.
Как сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), для получения новой пенсии пенсионерам необходимо иметь 35 лет стажа (для мужчин) и 30 лет стажа (для женщин).
Минимальный размер пенсии по возрасту зафиксирован на уровне 40% от минимальной зарплаты.
Повышение пенсий с 1 января 2021 в Украине: кого не коснется
Перерасчет пенсии не коснется пенсионеров, которые работают (то есть получают доход, с которого платят единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование), уточнили в ПФУ.
Для работающих пенсионеров перерасчет пенсии осуществляется после увольнения (когда они прекращают работать) с учетом минимальной заработной платы, что установлена на момент увольнения.
Пенсия в Украине: последние новости
- В Укрпоште пригрозили прекращением доставки пенсий пенсионерам. По словам руководителя Укрпошты Игоря Смелянского, финансовая ситуация в компании сложилась крайне непростая.
- 1 января 2021 Украина встречает с новыми ценами – на коммуналку, на продукты, мобильную связь и проезд в транспорте. Также вырастают зарплаты и пенсии. Детальнее читайте в нашем материале Минималка, хлеб, газ, транспорт и связь: что и насколько вырастет в Украине в январе.