У Путина ужаснули убытками от нефтяной войны

В России подсчитали убытки от падения цен на нефть / Reuters

В то время как США активно вводят санкции в отношении Северного потока-2, в России подсчитали убытки от резкого падения мировых цен на нефть.

Как говорится в отчете, обнародованном на сайте Минфина РФ, ущерб составляет более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд), что в 2,5 раза больше, чем Россия недополучила суммарно в марте и апреле.

Бюджет РФ на ближайшие три года был сформирован из расчета, что российская нефть Urals будет стоить $42,4 за баррель, тогда как ее стоимость упала ниже $20/баррель. Чтобы закрыть дыру в бюджете, Кремль снова будет продавать свои валютные запасы.

Читайте такжеОбвал цен на нефть стал позором для России - Financial Times

"Совокупный объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты, составляет 193,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 13 мая 2020 года по 4 июня 2020 года, соответственно, ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 11,4 млрд руб", – говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп 7 мая провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которого стороны обсудили пандемию коронавируса и контроль над вооружением.

Также напомним, в США заявляют, что Россия предпринимает попытки сыграть на страхах и неопределенности будущего в связи с пандемией коронавируса, что дестабилизировать ситуацию в мире в целом и в западных странах, в частности.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки через некоторое время сообщат детали происхождения коронавируса.