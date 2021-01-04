В 2021 году Украину ждет кризис с выплатами зарплат и пенсий – эксперт

Зарплаты и пенсии в Украине в 2021-м выплачивать станет проблематично / УНИАН

2021 год станет для Украины годом экономических проблем, прогнозирует политический аналитик Александр Кочетков.

По его словам, именно экономические проблемы в этом году выйдут на первый план. В частности, огромная дыра в бюджете (около 300 миллиардов гривен) ставит под угрозу стабильную выплату зарплат и пенсий в Украине.

"Проблемы начнутся весной, если власть не решит проблему дефицита бюджета. А, как видим, МВФ не горит желанием помогать Украине латать эту дыру. Беда в том, что эта дыра касается незащищенных статей бюджета, и весной неизбежно начнутся проблемы с выплатами пенсий, зарплат бюджетникам и т. д.", – рассказал Кочетков в комментарии Главреду.

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"Если экономическое и социальное напряжение в обществе будет существенным, это вполне может привести к переформатированию Верховной Рады. Это станет своего рода клапаном выхода пары общества. Но в результате досрочных парламентских выборов Зеленский потеряет свое влияние и на Раду, и в Кабмин, после чего получит настоящую парламентско-президентскую республику. При таких условиях президенту будет значительно труднее удерживаться дальше на своем посту и влиять на процессы в стране", – резюмировал эксперт.

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