В аэропорту "Киев" сообщили об угрозе банкротства - из-за карантина доходы сократились в 10 раз

Международный аэропорт Киев простаивает из-за эпидемии

Без поддержки государства Международный аэропорт "Киев" обанкротится. По сравнению с весной прошлого года, его доходы сократились в 10 раз. Об этом в интервью LB.ua сообщил Олег Левченко, гендиректор ООО "МАСТЕР-АВИА", управляющей компании аэропорта "Киев".

Накануне карантина аэропорт вышел к отметке 100 тысяч пассажиров в месяц и 50 рейсов ежедневно. Сейчас раз в неделю выполняется один почтовый рейс и бизнес-рейсы по Украине — один-два в месяц. С марта почти 2000 сотрудников в отпуске за свой счет.

"На работу выходят только те, кто отвечает за поддержание работоспособности инфраструктуры. Поскольку аэропорт сам по себе не закрыт — закрыт только пункт пограничного пропуска — мы должны его обслуживать. Это до сотни человек", — рассказал Олег Левченко.

Потеряв 92% дохода, аэропорт продолжает нести серьезные расходы на содержание авиационной инфраструктуры, обеспечение безопасности полетов, выполнение кредитных и налоговых обязательств. "Мы были освобождены от налогов в марте, но уже с апреля "МАСТЕР-АВИА" совместно с коммунальным предприятием должны заплатить 3,5 млн грн налога на землю и на недвижимость. Все остальные налоги также остаются", — сообщил Левченко.

Международный аэропорт Киев

За время карантина "МАСТЕР-АВИА" дважды обращалась к президенту, СНБО и Кабмину с призывом поддержать второй по величине и пассажиропотоку аэропорт Украины. В частности, установить приказом Министерства инфраструктуры для всех аэропортов равные минимальные ставки на авиационное обслуживание (пассажирский сбор, сбор за взлёт-посадку, сбор за безопасность): 10 долларов за взлет/посадку за 1 тонну взлетной массы, 10 долларов пассажирского сбора и 3 доллара за авиационную безопасность. До возобновления регулярного авиасообщения распределить пассажиропоток с Борисполем в соотношении 30% на 70%. Оказать прямую финансовую помощь на время карантина: 22 млн грн на выплату зарплат и содержание инфраструктуры, $15 субсидии на каждого пассажира, а также помощь в рефинансировании кредита на $28 млн.

"У аэропортов возрастают удельные расходы на одного пассажира, как в связи с уменьшением количества самих пассажиров, так и в связи с новыми санитарными требованиями. Патовая ситуация: доходов нет, расходы увеличиваются и при этом ещё необходимо дать авиакомпаниям скидки до 80%, иначе они вообще не полетят. Естественно, без помощи государства аэропорту не выжить. И мы об этом уже кричим третий месяц, пишем во все инстанции", — заявил Левченко.

Международный аэропорт Киев

По его словам, аэропорт готов к возобновлению регулярного авиасообщения с 15 июня. При этом гендиректор управляющей компании не исключает, что июньские рейсы могут стать для аэропорта последними: "К сожалению, сейчас речь о развитии не идет… "МАСТЕР-АВИА" в свое время спасла аэропорт. Когда государству потребовалась помощь в подготовке к "Евро-2012", пришел инвестор. Теперь помощь нужна нам".

Напомним, ООО "МАСТЕР-АВИА" управляет аэропортом "Киев" с 2010 года, когда был заключен договор по аренде имущества аэропорта на 49 лет. Инвестор отвечает за работу пассажирских терминалов, обслуживание самолетов и пассажиров на перроне, авиационную безопасность, а коммунальное предприятие МА "Киев" — за взлетно-посадочную полосу и весь аэродром. Частная компания инвестировала в реконструкцию аэропорта порядка 2,1 млрд грн.