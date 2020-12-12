В Минфине пообещали повысить зарплаты медикам - когда и на сколько

Финансирование зарплат медикам было приоритетом во время составления госбюджета-2021.
В Минфине заявили, что в госбюджете на 2021 год заложено повышение зарплат для медиков на 30%, а расходы на медицину составят 4,3% ВВП в 2021 году с постепенным повышением до 5% в 2023 году.
По словам министра финансов Сергея Марченко, финансирование медицинской сферы было главным приоритетом при составлении бюджета на 2021.
"Соответствующие расходы сводного бюджета вырастут на 61 млрд по сравнению с нынешним годом. Предусмотрено повышение на 30% зарплаты медиков, предоставление средств на вакцины, на лекарства и оплату медицинских услуг", - сказал Марченко в интервью Укринформу.
Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее:
- 18 ноября Фонд социального страхования назначил пожизненные выплаты для шести медиков, которые переболели коронавирусом. Выплаты будут осуществлять каждый месяц.
- 9 ноября стало известно, что в Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов, такое увеличение не было согласовано.
- 20 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
Автор: Екатерина Трохимчук