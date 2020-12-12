В Минфине пообещали повысить зарплаты медикам - когда и на сколько

В Минфине заявили о повышении зарплат медикам / УНИАН

В Минфине заявили, что в госбюджете на 2021 год заложено повышение зарплат для медиков на 30%, а расходы на медицину составят 4,3% ВВП в 2021 году с постепенным повышением до 5% в 2023 году.

По словам министра финансов Сергея Марченко, финансирование медицинской сферы было главным приоритетом при составлении бюджета на 2021.

"Соответствующие расходы сводного бюджета вырастут на 61 млрд по сравнению с нынешним годом. Предусмотрено повышение на 30% зарплаты медиков, предоставление средств на вакцины, на лекарства и оплату медицинских услуг", - сказал Марченко в интервью Укринформу.

Выплаты украинским медикам – о чем сообщалось ранее: