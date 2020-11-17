В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточках

В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями / УНИАН

Украинских пенсионеров чиновники предупредили о проблеме, который может ждать получателей социальных выплат от государства.

Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства социальной политики. По словам чиновников, скоро начнется проведение специальных проверок для тех, кто долго не пользуется карточкой и на которую насчитывают пенсию. В случае, если пенсионная карта не активна (деньги не снимаются либо не тратятся) в течение года, нужно будет пройти процедуру верификации (подтверждения своей личности).

Для этого пенсионерам нужно будет явиться в соответствующие органы с паспортом или другим документом, который удостоверяет личность.

При этом в целом нововведения для пенсионеров, как считают в Минсоцполитики, скорее упростят им жизнь. Поскольку оформить пенсию теперь будет проще ‒ не придется по несколько раз выстаивать очереди в банке для открытия счета. Процедура будет происходить автоматически после обращения в отделение Пенсионного фонда либо органов соцзащиты.

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