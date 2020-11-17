В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточках

Чиновники обратились с предостережением к украинцам-пенсионерам.
Украинских пенсионеров чиновники предупредили о проблеме, который может ждать получателей социальных выплат от государства.
Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства социальной политики. По словам чиновников, скоро начнется проведение специальных проверок для тех, кто долго не пользуется карточкой и на которую насчитывают пенсию. В случае, если пенсионная карта не активна (деньги не снимаются либо не тратятся) в течение года, нужно будет пройти процедуру верификации (подтверждения своей личности).
Для этого пенсионерам нужно будет явиться в соответствующие органы с паспортом или другим документом, который удостоверяет личность.
При этом в целом нововведения для пенсионеров, как считают в Минсоцполитики, скорее упростят им жизнь. Поскольку оформить пенсию теперь будет проще ‒ не придется по несколько раз выстаивать очереди в банке для открытия счета. Процедура будет происходить автоматически после обращения в отделение Пенсионного фонда либо органов соцзащиты.
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Пенсии в Украине - последние новости:
- Согласно принятому в первом чтении проекту бюджета на 2021, пенсии в следующем году вырастут. Кроме того, будут введены доплаты отдельным категориям пенсионеров.
- В Минсоцполитики анонсировали урезание пенсий. Чиновники предупреждают, что выплаты не смогут обеспечить украинцам достойную жизнь.
- До того премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался, что в Украине уже через 15 лет не будет ресурса для выплаты пенсий.