В Минсоцполитики предупредили пенсионеров о приятном сюрпризе

Повышение пенсии в январе 2021 - какие сюрпризы ждут украинцев / УНИАН

Украина повышает пенсии с 1 января 2021 года, в связи с чем многих пенсионеров ждут приятные сюрпризы, заверила министр социальной политики Марина Лазебная.

Повышение касается пенсионеров с определенным стажем (35 лет стажа для мужчин и 30 лет стажа для женщин). Для них пенсия в Украине сегодня не может быть меньше 2400 гривен, подчеркнула чиновница.

"Например, есть человек с такими параметрами, у него пенсия 2000 гривен – значит, она будет повышена на 400 гривен. Это будет 2400 грн. У кого 2100 грн – повысят на 300 грн. … Средний размер повышения, для каждого пенсионера он будет разный, будет 350-360 гривен", – пояснила в интервью Радио Свобода Лазебная.

По ее словам, все расчеты и данные уже подготовлены. Январское повышение пенсий в Украине коснется 2,2 миллиона человек.

"…январь уже будет приятным сюрпризом для этой категории людей", – добавила Лазебная.

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