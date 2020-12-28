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В Минсоцполитики признались, насколько хватит субсидий в Украине

28 декабря 2020, 14:59

Средний размер субсидии в Украине сегодня составляет 1600 грн.

Субсидии 2021 в Украине урезали - насколько хватит денег
Субсидии 2021 в Украине урезали - насколько хватит денег / УНИАН

Украина заложила в госбюджет 2021 года на программу субсидий 36,3 млрд грн (что на 2,7 млрд грн меньше, чем было в 2020-м). Этих денег должно хватить как минимум на отопительный сезон, рассчитывает министр социальной политики Марина Лазебная.

В эфире программы Сніданок з 1+1, чиновница уточнила, что речь идет про самые критические месяцы: ноябрь, декабрь, январь и февраль.

"Мы обеспечены ресурсами. Будем наблюдать за тем, чтобы не было высоких колебаний тарифов. Это для нас критически", — признала Лазебная.

Министр напомнила, что средний размер субсидии в Украине сегодня составляет 1600 грн. Заложенной суммы должно хватить на всех субсидиантов.

Рост тарифов в Украине

  • Напомним, в январе 2021 снова подорожает газ для украинцев. В зависимости от региона тарифы для населения вырастут от 11% до 20,5%. Это значит, что за каждый кубометр придется выложить от 6,99 грн до 10,8 грн.
  • Платежки украинцев по сравнению с прошлым годом выросли на 4 млрд. Долг за коммуналку перевалил за 55 млрд гривен.
  • Напомним, Нацкомиссия регулирующая энергетику и коммунальные услуги в Украине (НКРЭКУ) одобрила повышение тарифов на распределение природного газа (абонплату) с 1 января 2021 года. В среднем цены вырастут на 80%.
  • Ранее в НКРЭКУ также предложили новые тарифы на поставку холодной воды по Украине. В соответствии с проектом тарифов на водоснабжение и водоотведение в 2021 году, цена на холодную воду может вырасти в среднем на 20%.

ЖКХ Марина Лазебная субсидии новости Украины
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