В Минсоцполитики признались, насколько хватит субсидий в Украине

Субсидии 2021 в Украине урезали - насколько хватит денег / УНИАН

Украина заложила в госбюджет 2021 года на программу субсидий 36,3 млрд грн (что на 2,7 млрд грн меньше, чем было в 2020-м). Этих денег должно хватить как минимум на отопительный сезон, рассчитывает министр социальной политики Марина Лазебная.

В эфире программы Сніданок з 1+1, чиновница уточнила, что речь идет про самые критические месяцы: ноябрь, декабрь, январь и февраль.

"Мы обеспечены ресурсами. Будем наблюдать за тем, чтобы не было высоких колебаний тарифов. Это для нас критически", — признала Лазебная.

Министр напомнила, что средний размер субсидии в Украине сегодня составляет 1600 грн. Заложенной суммы должно хватить на всех субсидиантов.

Рост тарифов в Украине