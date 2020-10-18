В НБУ поведали, как банки перенесли удар коронавируса

Кирилл Шевченко назвал успехи банковского сектора / УНИАН

Банковский сектор Украины выдержал удар эпидемии опасного коронавируса и продемонстрировал устойчивость.

Об этом заявил глава НБУ Кирилл Шевченко в своей статье для Atlantic Council.

"Украинский банковский сектор еще никогда не был таким устойчивым", - отметил он.

По словам Шевченко, банки доказали, что могут отвечать на современные вызовы в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций, а наиболее яркой чертой стало возвращение доверия украинцев.

"Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, сейчас уже - далекое воспоминание", - отметил Шевченко.

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Сейчас, утверждает глава НБУ, ситуация с вкладами от населения совершенно иная: годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в нацвалюте - 27%, в иностранной - 5%.

В то же время произошло снижение процентных ставок по кредитам, поэтому последние два месяца лета продемонстрировали рост объемов займов для бизнеса на 2,2% и кредитов для домохозяйств на 3%.

"Нынешние благоприятные условия обеспечивают украинскому бизнесу возможности получать доступные ссуды. Это позволяет им покрывать краткосрочные потребности и финансировать масштабные проекты", - добавил глава Нацбанка.