В НБУ рассказали, что ждет гривну в случае жесткого карантина в Украине

Тотальный локдаун не приведет к падению гривны - НБУ / РБК-Украина

Введение жесткого карантина в Украине не приведет к резкому падению гривны, которое фиксировалось в марте. Тогда причиной девальвации стала паника нерезидентов, которые в срочном порядке пытались вывести свои деньги из страны.

С таким прогнозом выступил директор департамента открытых рынков Нацбанка Алексей Лупин в четверг, 18 ноября, в ходе XIX ежегодного форума финансовых директоров Украины, сообщает издание Деньги.

По его словам, на этот раз – в случае ужесточения карантинных мер в стране – Украина не столкнется с существенным падением гривны.

"Мы не ожидаем повторения мартовских событий на валютном рынке, потому что в марте это было что-то новое, была паника по всему миру, и никто не понимал, что делать", - заверил Лупин, добавив, что иностранные инвесторы в срочном порядке пытались вывести денежные средства из Украины.Читайте такжеДоллар по 40: эксперт объяснил неизбежность обвала гривны

Подчеркивается, что в конце третьего квартала 2020 года курс гривны к доллару по сравнению с показателями второго квартала снизился на 6%. С начала текущего года национальная валюта подешевела почти на 20%.

Как карантин повлияет на экономику Украины

В Международном валютном фонде летом заявляли, что экономика Украины будет несколько лет восстанавливаться после спада, спровоцированного эпидемией COVID-19. По прогнозам Фонда, страна достигнет докризисных показателей не раньше 2023-2024 годов.

В Нацбанке предупреждали об опасности введения жесткого карантина на территории Украины и подчеркивали, что такие ограничения могут привести к катастрофе национальной экономики.

Карантин в Украине