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В Украине изменили правила продажи валюты: НБУ объявил о главных новшествах

19 января 2021, 11:54

Украинцы получат право получать и переводить доллары при помощи цифровых паспортов в приложении Дія.

Нацбанк
В Нацбанке заявили о либерализации валютного рынка в Украине / УНИАН

Национальный банк Украины принял решение об изменении правил продажи валюты с 17 января 2020 года. Украинцы получают право продавать доллары в терминалах и использовать цифровые паспорта для получения и отправки иностранной валюты за границу.

Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Нацбанка, соответствующие изменения закреплены специальным постановлением и вступили в силу уже с 17 января. Регулятор сообщает, что данные меры сделаны для того, чтобы смягчить правила на валютном рынке страны.

Какие операции с валютой разрешили в Украине

  • Банкам и финансовым учреждениям дали возможность приобретать валюту у населения при помощи терминалов самообслуживания
  • Физическим лицам разрешили получать валюту из-за границы и получать ее, используя при этом цифровой паспорт в приложении Дія
  • Юридическим лицам позволили покупать и продавать иностранную валюту на условиях "форвард"

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Также в НБУ подчеркнули, что в Украине уже запустили виртуальные валютные карты, разрешили компаниям выдавать командировочные в долларах и евро, а также расплачиваться валютой за крупные покупки за границей.

Торговать валютой по новому закону уже разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам, ломбардам.

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