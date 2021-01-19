В Украине изменили правила продажи валюты: НБУ объявил о главных новшествах

Украинцы получат право получать и переводить доллары при помощи цифровых паспортов в приложении Дія.
Национальный банк Украины принял решение об изменении правил продажи валюты с 17 января 2020 года. Украинцы получают право продавать доллары в терминалах и использовать цифровые паспорта для получения и отправки иностранной валюты за границу.
Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте Нацбанка, соответствующие изменения закреплены специальным постановлением и вступили в силу уже с 17 января. Регулятор сообщает, что данные меры сделаны для того, чтобы смягчить правила на валютном рынке страны.
Какие операции с валютой разрешили в Украине
- Банкам и финансовым учреждениям дали возможность приобретать валюту у населения при помощи терминалов самообслуживания
- Физическим лицам разрешили получать валюту из-за границы и получать ее, используя при этом цифровой паспорт в приложении Дія
- Юридическим лицам позволили покупать и продавать иностранную валюту на условиях "форвард"
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Также в НБУ подчеркнули, что в Украине уже запустили виртуальные валютные карты, разрешили компаниям выдавать командировочные в долларах и евро, а также расплачиваться валютой за крупные покупки за границей.
Торговать валютой по новому закону уже разрешили почтовым отделениям, кредитным союзам, ломбардам.
Курс доллара – новости
- Банкир Василий Невмержицкий считает, что курс доллара в Украине модет достичь отметки в 29 гривен. При этом локдаун существенно не повлияет на валютный спрос.
- Как полагает экономист Олег Соскин, курс доллара не удержится на том уровне, на котором его установили в госбюджете на 2021 год. Эксперт считает, что причиной тому является отсутствие роста ВВП в условиях эмиссии гривны и сокращения золотовалютных резервов.
- Президент центра рыночных реформ Василий Лановой не исключил, что Украину в 2021 году ожидает рост инфляции и девальвация национальной валюты до 30 грн за доллар.