В Украине могут исчезнуть банкоматы: Нацбанк дал разъяснение

Количество банкоматов в Украине не уменьшится - НБУ / Фото pixabay.com

В Нацбанке опровергли ранее опубликованную в СМИ информацию об уменьшении количества банкоматов в связи с постановлением НБУ №59, разрешающим выдавать наличные в кассах торговых предприятий.

"Уменьшение количества банкоматов в связи с этим - маловероятно. Дело в том, что современные банкоматы большинства банков - это не просто Устройство для выдачи наличных. Это комплексы самообслуживания, с помощью которых можно пополнить счет мобильного телефона, оформить депозит, оплатить кредит или осуществить перевод средств, изменить PIN-код карты", - сообщили в пресс-службе НБУ по запросу Главреда.

Также в регуляторе уточнили, что возможность выдавать наличные из касс торговых предприятий существовала и раньше, но эти операции были не очень удобными с точки зрения их отражения в отчетности и этого не позволяли технические возможности РРО.

Читайте такжеВ Украине могут исчезнуть банкоматы: эксперт пояснил, стоит ли паниковатьПри этом в Нацбанке уточнили, что под возможностью снять деньги в кассах торговых предприятий имеется в виду то, что владелец карты во время оплаты покупки на кассе картой также получит возможность снять наличные с этой карты. При чем лимита на снятие регулятор не устанавливал.

"По мнению Национального банка, увеличение количества мест, в которых можно получить наличные с пластиковой карты, будет способствовать уменьшению ее использования для снятия наличных. Ведь держатели платежных карточек будут иметь уверенность в свободном доступе к собственным средствам практически в любой момент. То есть не зависеть от наличия рядом банкоматов. Это будет стимулировать их чаще рассчитываться безналичной формой оплаты, а не снимать средства с платежных карточек заранее", - отметили в НБУ.

Ранее эксперт объяснил, будут ли сокращать количество банкоматов.