В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

Банкир рассказал, каким будет курс евро и доллара на следующей неделе.

Сколько будет стоить доллар с 19 по 25 января / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

В течение следующей недели ожидается небольшое снижение стоимости доллара. Причина - рост предложения на валютном рынке. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии РБК-Украина.

"Спрос будет превышать предложение лишь незначительно - в пределах 7-10%, что создает условия для более спокойного и прогнозируемого рынка", - говорит Тарас Лесовой. видео дня

Кроме того, НБУ продолжает играть ключевую роль на межбанковском рынке.

"Регулятор внимательно отслеживает баланс спроса и предложения и вмешивается в моменты, когда спрос начинает давить на курс", - говорит банкир.

Лесовой добавляет, что после кратковременного повышения валюты обычно происходит небольшое снижение.

Сколько будет стоить доллар и евро с 19 по 25 января

Банкир прогнозирует, что на наличном рынке за один доллар будут просить 42,8-43,5 гривен, за евро придется отдать – 49-50,5 гривен.

На межбанковском рынке прогнозируется курс покупки доллара на уровне 42,6 гривен, а продажи – 43,6 гривен, для евро эти значения могут составлять – 49-50,5 гривен.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Будет ли доллар по 50 гривен – прогноз на 2026 год

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал, взлетит ли доллар до отметки 50 гривен.

По его словам, не стоит ожидать резкого скачка американской валюты.

"Национальный банк Украины сейчас имеет все возможности обеспечить курс гривны на 2026 год не выше 45 гривен за доллар. Учитывая, что финансовая поддержка Украины есть и будет сохраняться, есть все возможности обеспечить стабильный курс гривны в 2026 году на уровне курса, который есть на конец 2025 года", - рассказал Новак.

Как писал Главред, в понедельник, 19 января, Нацбанк повысил официальный курс доллара до нового исторического максимума. В то же время евро остался без изменений, а злотый подешевел.

Несмотря на январские рекорды, резкого скачка до 45-55 грн не прогнозируют. По словам эксперта Надежды Байор, колебания сезонные и резервов НБУ достаточно.

Недавно доктор экономических наук Алексей Плотников сказал, что резкое ослабление гривны в ближайшее время, вероятно, остановится у отметки 43 грн/долл. Поэтому украинцы со свободными средствами, которые не планируют расходов в течение шести месяцев, могут рассмотреть покупку валюты.

О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой — украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

