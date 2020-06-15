В Украине подорожают смартфоны, ноутбуки и телевизоры: названа причина

Смартфоны в Украине станут еще дороже

В течение текущего года на территории Украины могут на 5% подорожать смартфоны, компьютеры, планшеты, ноутбуки, телевизоры и другая техника. Это связано с решением Министерства экономики, которое позволило собирать с импортеров техники долю в угоду собственников авторских прав.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что закон, который позволяет частным организациям собирать сбор в пользу авторов контента, был принят еще в 2018 году. Организация коллективного управления будет получать деньги от импортеров и выплачивать их лицам, которым принадлежит авторское право.

Суть состоит в том, что владелец смартфона или компьютера во время пользования техникой загружает на свои устройства музыку, фильмы и другой контент. Однако за это пользователь не платит.

С целью получения обладателями прав вознаграждения, импортеры техники должны будут включать в стоимость своего товара сбор за частное копирование, который будет выплачиваться организации коллективного управления. Организация, в свою очередь, будет передавать деньги обладателям авторских прав.

Напомним, также в этом году правительство планирует запустить механизм всеобщего декларирования доходов граждан.