В Украине резко подорожал газ: сколько будем платить с 1 ноября

До 31 октября можно успеть подключить тариф Годовой по цене 5,24 грн / УНИАН

Нафтогаз повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 гривни за кубометр – такая цена на газ будет действовать с 1 ноября 2020.

Для тех, кто хочет купить газ сразу на год, вместо 5,24 придется платить 6,45 гривни за кубометр. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Кроме того до 31 октября включительно еще можно успеть подключить тариф Годовой по цене 5,24 грн/куб.м с НДС", - добавили в Нафтогазе.

В компании объяснили изменения цен на газ в ноябре сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.

Напомним: