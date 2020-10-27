В Украине резко подорожал газ: сколько будем платить с 1 ноября

В компании объяснили причины изменения цен на газ в ноябре.
Нафтогаз повысил цену на голубое топливо с 4,7 до 6,33 гривни за кубометр – такая цена на газ будет действовать с 1 ноября 2020.
Для тех, кто хочет купить газ сразу на год, вместо 5,24 придется платить 6,45 гривни за кубометр. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
"Кроме того до 31 октября включительно еще можно успеть подключить тариф Годовой по цене 5,24 грн/куб.м с НДС", - добавили в Нафтогазе.
В компании объяснили изменения цен на газ в ноябре сезонным фактором и увеличением оптовой цены на голубое топливо.
Напомним:
- Нафтогаз Украины повысил цену газа для производителей тепла в октябре. Она составит 5,37 гривни за кубометр – это на 24,4% больше сентябрьской стоимости в 4,32 гривни. Таким образом стоимость отопление уже в ближайшее время может повыситься на 19,5%.
- Аналитик Егор Комов прогнозировал, что в Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива". По его словам, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн.
- Ранее компания Нафтогаз Украины ввела для абонентов тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон. Альтернативой тарифу Годовой стал тариф Месячный.
Автор: Анна Багрий