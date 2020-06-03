В Украине вводят в оборот новую монету: как она выглядит

Монета 10 гривен вводится в оборот 3 июня / Фото пресс-службы НБУ

Со среды, 3 июня, Национальный банк Украины ввел в оборот новые монеты номиналом в 10 гривен.

Как сообщает пресс-служба НБУ, монета 10 гривен - небольшая по размеру и легкая. Ее диаметр составляет 23,5 мм, вес - 6,4 грамма. Она изготовлена из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем. В Нацбанке отмечают, что монету будет легко отличить от других номиналов благодаря большему диаметру и ребру со специальным крупным рифлением.

На реверсе монеты 10 гривен изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы; на аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещен номинал.

На первом этапе НБУ планирует ввести в обращение более пяти миллионов 10-гривневых монет, которые будут распределены между подразделениями банка в регионах.

С 3 июня 2020 года банки смогут получать обновленные денежные знаки в НБУ и выдавать их своим клиентам.

Банкноты номиналом 10 гривен нет необходимости обменивать на монеты этого номинала. Ими можно будет рассчитываться одновременно с новыми денежными знаками и старыми банкнотами этого номинала. Постепенно 10-гривневые банкноты будут заменяться в обращении монетами.

Как сообщал Главред, в декабре 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот монету номиналом в пять гривен. На монете в 5 гривен изображен Богдан Хмельницкий.