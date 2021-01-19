В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы

Выплаты на детей в Украине в 2021 году / УНИАН

В Украине в 2021 году дважды вырастут выплаты на детей, которые зависят от прожиточного минимума.

Первое увеличение прожиточного минимума произошло еще в декабре 2020-го и теперь составляет 1921 гривну для детей до 6 лет и 2395 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Как изменится прожиточный минимум до конца года (первая цифра - до 6 лет, вторая - от 6 до 18 лет):

с декабря 2020 - до 6 лет - 1921 грн/ до 18 лет 2395 грн;

с июля 2021 - 2013 грн/2510 грн;

с декабря 2021 - 2100 грн/2618 грн.

От сумы прожиточного минимума на детей зависят такие ежемесячные выплаты, как алименты, помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, помощь на детей одиноким матерям.

Минимальный размер алиментов с января 2021 года составит (50% от прожиточного минимума):

дети до 6 лет - 920 грн;

от 6 до 18 лет - 1197,50 грн.

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Соответственно эти выплаты будут расти в июле и декабре этого года.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство (2,5 прожиточных минимума на ребенка).

С начала 2021 года составит 4803 гривны для детей до 6 лет и 5988 гривны - от 6 до 18 лет.

Отметим, что для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, размер выплат равняется 3,5 размера прожиточного минимума.

При этом размер выплат при рождении ребенка в 2021 году не изменится. Семья получит 10,320 гривен выплат сразу после рождения малыша, а дальше будет ежемесячно получать 860 гривен до достижения ребенком трех лет.

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