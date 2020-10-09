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В Украине взлетят цены на газ: эксперты назвали новые тарифы

9 октября 2020, 10:31

Стоимость газа в Украине увеличится уже в декабре.

Газовая конфорка
Украинцев ждут новые тарифы на газ / Факти - ICTV

В Украине зимой подорожает тариф на газ, что связано с пиковым периодом потребления "голубого топлива".

Новы тарифы на газ: эксперты назвали цифры

Как заявил аналитик Егор Комов, уже в декабре на рынке стоимость кубометра газа может подскочить до 7 грн. (с 5,3 грн.), пишет Обозреватель.

"Газ это товар, на стоимость которого влияют все те же законы рынка. С началом отопительного сезона спрос на газ растет, больше покупателей при том же объеме, значит, выше будет цена", – пояснил он.

По мнению аналитика Украинской энергетической биржи Оксаны Запорожской, рост цены на газ - сезонный и связан с увеличением спроса на данный товар зимой.

"Цена возрастет потому, что меняется сезон. Как правило, это происходит с приближением зимы. В каких границах она будет находиться - сейчас сказать сложно, но ожидаемо, что ее уровень будет ниже, чем прошлой зимой. Ныне сформированы высокие запасы природного газа в хранилищах, а на снижение спроса повлияла пандемия коронавируса", – рассказала она.

Почему растут тарифы на газ: названа причина

Эксперты считают, что тариф на газ будет расти и дальше, пишет Сегодня.

Об этом свидетельствует, в частности, и тариф Нафтогаза, который устанавливается на год и который не будет ни повышаться, ни понижаться, несмотря на колебания цен на рынке.

"Каждую осень в Европе наблюдается сезонный рост цен на газ. Соответственно, и у нас цена газа до Нового года будет расти, невзирая на то что Украина добывает 14 млрд "кубов" собственного газа. Потому потребителей, которые сидят на прямых газовых контрактах, – жителей сельской местности или многоэтажек с газовыми колонками – ожидает рост стоимости газа. Думаю, в ближайшее время это будет еще 1 грн к существующей рыночной цене за кубометр", – говорит советник главы КГГА по вопросам ЖКХ, глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Старт отопительного сезона: в Нафтогазе рассказали, к чему готовиться

Старт отопительного сезона находится под угрозой в 50 населенных пунктах Украины из-за критических долгов, сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины.

"Нафтогаз призывает учредителей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство - местные органы самоуправления, защитить жителей своих населенных пунктов от проблем со стартом отопительного сезона и решить вопрос критических долгов перед поставщиками. Речь идет о критической ситуации с долгами предприятий ТКЭ в 50 населенных пунктах. Таковы оперативные данные НАК Нафтогаз Украины о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязаностей (ПСО)", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПодорожание газа для населения - обнародованы новые тарифы

  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 4 сентября заявил - цена на газ для населения в Украине в октябре 2020 будет колебаться от 4700 до 5000 гривен за тысячу кубометров.
  • После окончания отопительного сезона, по словам руководителя Кабмина, голубое топливо вновь подешевеет.
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