В Украине взлетят тарифы на газ: эксперт рассказал, что ждет украинцев

Украинцы столкнутся с повышением тарифов на электроэнергию.
Областные газораспределительные компании пересчитали размер абонплаты за газ, в результате чего украинцы вынуждены будут существенно переплачивать за голубое топливо. В ближайшем будущем население также ждет рост тарифов на электроэнергию.
Директор института развития экономики Александр Гончаров на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что повышение цены на газ уже согласовано для Тернополя, Киева и Полтавы.
"Вот несколько примеров покращення. Так, "Тернопольгазу" уже согласовали повышение цены с 1,03 грн. до 2,34 грн. за кубометр, т.е. суммы в платежках вырастут более чем в два раза! Также "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 грн. до 1,55 грн. за куб, а "Полтавагаз" – с 1,09 грн. до 2,07 гривен", - отметил эксперт.
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Также он добавил, что глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уже призвал повысить тарифы и на электроэнергию для населения. Политик, ссылаясь на данные Минэнерго, заявил, что тариф для населения в декабре текущего года не сможет даже покрыть расходы на доставку электричества от электростанций до потребителей.
Цена на газ новости
- 30 ноября из проектов постановлений, опубликованных на сайте НКРЭКУ (государственной комиссии, регулирующей тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг), стало известно о том, что Нацкомиссия одобрила повышение тарифов на газ с 1 января 2020 года. Данные в документах свидетельствуют о том, что цены могут взлететь в среднем на 80%.
- НКРЭКУ может принять решение о повышении тарифов на газ для населения уже 9 декабря.
- Директор компании Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины Максим Рабинович в ноябре заявлял, что клиенты, которые заключили договора с компаниями на поставку газа на условиях годового тарифа, будут платить за топливо по фиксированной цене в течение года.