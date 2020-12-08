В Украине взлетят тарифы на газ: эксперт рассказал, что ждет украинцев

Украинцев ждет повышение тарифов на газ более чем в два раза / УНИАН

Областные газораспределительные компании пересчитали размер абонплаты за газ, в результате чего украинцы вынуждены будут существенно переплачивать за голубое топливо. В ближайшем будущем население также ждет рост тарифов на электроэнергию.

Директор института развития экономики Александр Гончаров на своей странице в социальной сети Facebook пишет, что повышение цены на газ уже согласовано для Тернополя, Киева и Полтавы.

"Вот несколько примеров покращення. Так, "Тернопольгазу" уже согласовали повышение цены с 1,03 грн. до 2,34 грн. за кубометр, т.е. суммы в платежках вырастут более чем в два раза! Также "Киевоблгаз" повысит свои тарифы с 0,81 грн. до 1,55 грн. за куб, а "Полтавагаз" – с 1,09 грн. до 2,07 гривен", - отметил эксперт.

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Также он добавил, что глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев уже призвал повысить тарифы и на электроэнергию для населения. Политик, ссылаясь на данные Минэнерго, заявил, что тариф для населения в декабре текущего года не сможет даже покрыть расходы на доставку электричества от электростанций до потребителей.

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