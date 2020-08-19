Валютные колебания: эксперт дал прогноз курса доллара на ближайшие дни

Доллар, гривна / УНИАН

Разнонаправленное движение курсов доллара и евро по отношению к гривне ‒ как на официальном рынке, так и на наличном рынке. И такая ситуация вызвана вполне четкими причинами.

Об этом сообщает портал Факты со ссылкой на аналитика компании RoboForex Андрея Гойлова.

"Доллар США стабилизировался на межбанковском валютном рынке, а единая европейская валюта вновь укрепилась в соответствии с глобальными тенденциями мировых рынков. С самого начала последней торговой сессии предложение американской валюты существенно превышало спрос на нее, так что НБУ выходил с покупкой в объеме до 80 млн долларов США. Укрепление украинской гривни продолжилось снова. Торги закрылись на отметке в 27,27 гривны за доллар США. Курс евро против гривни укрепился до уровня в 32,55 гривны", ‒ заявил он.

Кроме того, Гойлов полагает, что на курс гривны к доллару всерьез повлияли действия Минфина по размещению облигаций.

"Дополнительным фактором, который подстегивает спрос на украинскую гривню стал последний аукцион Минфина по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). На завтра также намечено размещение ОВГЗ. Основной спрос сформировали украинские банки, которые нарастили свой портфель ОВГЗ до 422 млрд грн. Нерезиденты же интереса не проявили, но и не стали серьезно сокращать свой портфель. Объем продаж нерезидентов составил всего 800 млн гривен и теперь общий портфель оценивается в 89 млрд гривен", ‒ подытожил он.

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Напомним, ранее руководитель Министерства финансов Сергей Марченко заявил о том, что он не видит предпосылок для достижения курса доллара и в Украине до отметки 30 UAH/USD.