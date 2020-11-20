"Вы оставили нас без штанов": во Львове рестораторы из-за карантина оголились на видео

Львовские рестораторы протестуют против карантина выходного дня в Украине.
Карантин выходного дня убивает ресторанный бизнес, заявили львовские рестораторы. Они призвали власти больше внимания уделять контролю за соблюдением карантинных требований – и меньше угнетать бизнес. А чтобы их обращение не осталось без внимания – рестораторы прямо на видео сняли с себя штаны.
По их словам, в их ресторанах безопаснее, чем в транспорте, магазинах или просто на улице. И сам карантин выходного дня ничего не меняет, а только уничтожает бизнес, лишая их сотрудников рабочих мест, дохода и средств, в том числе на профилактику и лечение коронавируса.
На видео, которое опубликовано на Facebook-странице Дайте працювати, бизнесмены требуют:
- как можно скорее отменить карантин выходного дня;
- больше контролировать выполнение требований безопасности;
- заняться медициной, открывать госпитали и проводить тестирование.
Они заявили, что согласны даже на локдаун – если он будет для всех и будут четко понятны его сроки.
Читайте такжеЧто такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей!" – заверили рестораторы и демонстративно сняли штаны, оголив нижнюю часть тела.
Карантин в Украине: последние новости
- В Украине планируют ввести полный локдаун. Мэр Ивано-Франковска заявил, что Кабинет министров намерен ввести полный локдаун в декабре.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- В полиции рассказали о наказании за игнор масок. Нарушители должны быть оштрафованы сразу, подчеркнули в полиции.