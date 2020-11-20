"Вы оставили нас без штанов": во Львове рестораторы из-за карантина оголились на видео

Новости Львова: рестораторы в пику карантину оголились на видео / УНИАН

Карантин выходного дня убивает ресторанный бизнес, заявили львовские рестораторы. Они призвали власти больше внимания уделять контролю за соблюдением карантинных требований – и меньше угнетать бизнес. А чтобы их обращение не осталось без внимания – рестораторы прямо на видео сняли с себя штаны.

По их словам, в их ресторанах безопаснее, чем в транспорте, магазинах или просто на улице. И сам карантин выходного дня ничего не меняет, а только уничтожает бизнес, лишая их сотрудников рабочих мест, дохода и средств, в том числе на профилактику и лечение коронавируса.

На видео, которое опубликовано на Facebook-странице Дайте працювати, бизнесмены требуют:

как можно скорее отменить карантин выходного дня;

больше контролировать выполнение требований безопасности;

заняться медициной, открывать госпитали и проводить тестирование.

Они заявили, что согласны даже на локдаун – если он будет для всех и будут четко понятны его сроки.

Читайте такжеЧто такое общественное место: где в Украине оштрафуют за отсутствие маски"Вы уже оставили нас без штанов. Мы не дадим сделать это с тысячами наших людей!" – заверили рестораторы и демонстративно сняли штаны, оголив нижнюю часть тела.

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