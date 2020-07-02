Как повлияет на курс гривни отставка Смолия: эксперты озвучили худший сценарий

Не исключено, что заявление об отставке Смолия – это "политические торги" / Пресс-служба НБУ

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал Президенту Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Банкиры дали прогноз, как отставка главы НБУ скажется на курсе гривни.

В частности, эксперты прогнозируют, что отставка Смолия наверняка скажется на валютном рынке и на курсе гривны, причем в ближайшее время. Об этом пишет Страна.

Как заявил зампредседателя правления одного из банков, имя которого не называется, в лучшем случае экспортеры просто сделают ставку на рост курса доллара и свернут активные продажи валюты на время, чтобы она подорожала. Эта ситуация продлится в течение нескольких дней, и курс доллара на межбанке не поднимется выше 27,0-27,10 гривни за доллар.

"В худшем случае мы увидим настоящий демарш со стороны иностранцев, которые выйдут массово скупать доллар и поднимут его курс, мотивируя это политической нестабильностью в Нацбанке. А НБУ устроит саботаж – то есть не поддержит гривну продажами валюты из своих резервов. Вот тогда мы увидим более затяжную нестабильность на валютном рынке", – отметил эксперт.

Директор казначейства крупного банка, имя которого издание также не называет, не исключает, что заявление об отставке Смолия – это "политические торги".

"То есть Смолию не дали продлить контракт его заместителю по валютному рынку Олегу Чурию на новый срок (он истекает 10 июля), и он встал в позу из-за этого. Не чтобы уволиться, а чтобы его уговаривали остаться, и шантажом оставить своих людей. В этом случае завтра полетят призывы "соросят" прекратить политическое давление на Нацбанк, а иностранные держатели ОВГЗ начнут валить курс гривны, доказывая деньгами, что они против перестановок в НБУ", - сказал собеседник издания.

По его версии, в этом случае будет затяжная дестабилизация валютного рынка и, возможно, курс доллара в Украине поднимется до 27,5 гривни за доллар и даже выше.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение ближайшей недели аналитики и эксперты финансового рынка ожидают незначительный рост курса доллара США по отношению к гривне.