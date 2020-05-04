"Золотая" компенсация: Тимошенко похвасталась миллионными барышами

Юлия Тимошенко на Майдане в Киеве / Reuters

Лидер ВО Батькивщина, народный депутат Юлия Тимошенко задекларировала резкое изменение своего имущественного состояния.

Как отмечается в электронной декларации политика, 24 апреля 2020 года она получила 148 млн 345 тысяч гривен дохода.

Как уточняется в документе, задекларированный доход стал компенсацией вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов.

Он был получен в США на стадии досудебного урегулирования.

При этом источником стала американская юридическая компания Reid Collins Tsai, основными сферами практики которой является финансовое мошенничество, дела о неплатежеспособности, профессиональную ответственность, доверенные судебные споры, судебные споры о банкротстве, посредничество и другие.

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Напомним, ранее в Верховной Раде обсуждали ситуацию о том, что Тимошенко пришла "со свежей пластикой".