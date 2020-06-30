"В Украине упадет зарплата": эксперт назвал сумму и причину

В Украине средняя зарплата упадет на 900 гривен, считает эксперт / УНИАН

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что в третьем квартале средняя зарплата в Украине снизится на 900 гривен.

Средняя зарплата будет составлять не 10 тысяч 400 гривен, а 9 тысяч 500 гривен, рассказал эксперт Сегодня.

По словам собеседника, главная причина снижения зарплаты – последствия китайского коронавируса Covid-19.

"…зарплаты уменьшатся в сфере сервиса, туризма, общепита, предоставления бытовых услуг. В производственной сфере и транспорте они тоже вряд ли увеличатся – нет или мало заказов", – полагает эксперт.

Ранее сообщалось, что в Украине с 1 сентября минимальная зарплата возрастет до 5 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года будет составлять 6 тысяч 500 гривен. Сейчас минималка в нашей стране составляет 4 тысячи 723 гривны.