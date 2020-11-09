Ждет ли Украину дефолт: в Слуге народа дали прогноз

Даниил Гетманцев считает, что 2021-й год Украина пройдет.
В 2021 году Украина сможет избежать дефолта, хотя это будет очень тяжело.
Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев, передает Украина 24.
"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем", – так прокомментировал Гетманцев переговоры с Международным валютным фондом.
"Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов – приезд миссии или второй транш по программе stand by", – отметил нардеп.
Гетманцев подчеркнул, что Украина настроена на сотрудничество и большинство требований МВФ соответствуют интересам страны.
"Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ", - добавил он.
Сотрудничество Украины и МВФ - о чем сообщалось ранее:
- 8 ноября стало известно, что глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отбыл с рабочим визитом в Вашингтон. Там он планирует обсудить состояние и перспективы сотрудничества Украины с международными партнерами.
- 2 ноября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за скандального решения КСУ об отмене е-декларирования.
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.