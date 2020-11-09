Ждет ли Украину дефолт: в Слуге народа дали прогноз

Если говорить большими категориями, то дефолта не будет, отметил Гетманцев / Фото dengi-info.com

В 2021 году Украина сможет избежать дефолта, хотя это будет очень тяжело.

Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от Слуги народа Даниил Гетманцев, передает Украина 24.

"Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год мы пройдем", – так прокомментировал Гетманцев переговоры с Международным валютным фондом.

"Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов занимается этими вопросами, и ожидал бы позитивных сигналов – приезд миссии или второй транш по программе stand by", – отметил нардеп.

Гетманцев подчеркнул, что Украина настроена на сотрудничество и большинство требований МВФ соответствуют интересам страны.

"Мы готовы выполнять эти требования и много чего еще, чтобы выстроить цивилизованную экономику, а это совпадает с позицией МВФ", - добавил он.

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