"VIP-агитатор": стало известно, кто возглавил избирательный штаб Порошенко

Геннадий Москаль возглавил избирательный штаб Петра Порошенко / УНИАН

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль сообщил, что возглавляет избирательный штаб нынешнего президента и кандидата в главы государства на будущих выборах — Петра Порошенко — и является VIP-агитатором.

В сегодняшней ситуации, когда страна в состоянии войны, коней на переправе не нужно менять, поскольку потом можно переправу и не преодолеть, рассказал чиновник в эфире телеканала "М-студио".

По словам собеседника, не все участники будущей президентской гонки хотят стать президентами, возглавить государство желают человек пять.

"…я еще депутат областного совета от Блока Петра Порошенко "Солидарность", еще возглавляю группу из 15 человек в областном совете Блока Петра Порошенко "Солидарность", я возглавляю ячейку партийной организации Блока Петра Порошенко "Солидарность" в Закарпатской области и еще одновременно являюсь руководителем избирательного штаба, и под конец — еще VIP-агитатор", — сказал губернатор.

Напомним, 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства. В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания.