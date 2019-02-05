Социологи Порошенко начали обзвон киевлян с вопросами по выборам - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Сотрудники Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" обзванивают киевлян с телефонных номеров ЖЭКов с вопросами, собираются ли они голосовать предстоящих в марте выборах президента и если да, то за кого.

Об этом сообщает Страна.ua со ссылкой на жиьелей Оболонского района Киева.

Издание отмечает, что жителям столицы якобы звонят с номеров диспетчерских служб организаций, обслуживающих дома организаций. Звонки, утверждают собеседники издания, начались с конца января.

В "Социсе" информацию отвергают. "Телефонных опросов политических предпочтений мы не проводим, у нас опросы проводятся только по методике Face-to-face. Но в данный момент уже закончена предыдущая волна опроса, а новая еще не начиналась. Таким образом, очевидно, кто-то использует наше имя в своих целях", - рассказали изданию в "Социсе"..

По данным СМИ центр "Социс" связан с экс-главой фракции "Блока Петра Порошенко" и "личным социологом" президента Игорем Грынивым.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.