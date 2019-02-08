Предвыборная программа Порошенко создана с помощью взломанного хакерами обеспечения

Пользователи соцсети выявили незаконность действий при скачивании документа.
При скачивании с сайта ЦВК предвыборная программа президента Петра Порошенко сохранится на компьютере пользователя, как документ, который создан на взломанном хакерскими группировками программном обеспечении.
"Grizli777" - это популярная пиратская сборка программного обеспечения. Программное обеспечение в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 433 Гражданского кодекса и п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона "Об авторском праве и смежных правах" является объектом авторского права", - сообщает о своих наблюдениях в Facebook пользователь Миха Чаплыга.
Отмечается, что в Украине за нарушение авторских прав можно быть привлеченным к административной, уголовной и гражданской ответственности.
Также подчеркивается, что хакерские программы дают доступ к информации на компьютере. Пользователи не исключают, что таким способом Порошенко даже мог "слить" государственную тайну.
Напомним, мэр Львова и лидер "Самопомочи" Андрей Садовый заявил, что президент Петр Порошенко предлагал ему в 2016 году подписать тайное соглашение, чтобы снять "мусорную блокаду" с города.