Луценко опубликовал досье на сотрудницу штаба Тимошенко, где указаны ее телефон, адрес и сексуальная ориентация

В предвыборном штабе Юлии Тимошенко нашли лесбиянку / Фейсбук Ю.Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал перативную справку на работницу избирательного штаба кандидата в Президенты Юлии Тимошенко, в которой указана ее сексуальная ориентация.

Сводку, в которой говорится о том, что гражданка РФ Нина Клебанова "придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации (лесбиянка)", генеральный прокурор запостил в комментарии под постом.

Помимо этого, генеральный прокурор своим постом опубликовал персональные данные женщины - номер телефона и адрес проживания (они указываются в документе - ред.).

Согласно документу, Нина Клебанова 1970 года рождения состоит на прямом контакте с руководством ВО Батькивщина и непосредственно с Юлией Тимошенко.

"В частности, Клебанова осуществляет анализ реакции потенциальных избирателей ВО Батькивщина на выступления, статьи и интервью лидера партии, предоставляет отчеты и свое видение насчет корректирования последующих действий Ю.Тимошенко.

На публикацию Луценко отреагировала экс-министр юстиции времен Януковича Елена Лукаш.

По ее мнению, обнародованные Луценко данные, нарушили права Клебановой, причинили ей ущерб, а также создали угрозу ее безопасности.

"Кажется, окончательно рехнувшийся генеральный прокурор, публикует в ФБ оперативную информацию на женщину, по его мнению, связанную со штабом Тимошенко. С ее номером телефона, с ее персональными данными, и даже с ее сексуальными предпочтениями. И вопрос не только в том, что им лично нарушена масса норм действующего законодательства, нарушены права человека, причинен ущерб достоинству женщины, создана угроза ее безопасности.

Вопрос в том, что он публично признает СЛЕЖКУ за кандидатами в президенты и их командами. И мне абсолютно все равно что это: истерика, алкоголизм, попытка изменить информационную повестку свинарчукгейта, тщеславная тупость или всё вместе взятое", - подчеркнула Лукаш в Facebook.

Напомним, ранее Луценко сообщил о задержании двух человек, которые пытались вручить 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Юрию Тимошенко – за то, чтобы тот отказался от участия в предвыборной гонке.