Луценко "слил" данные с сексуальной ориентацией россиянки из штаба Тимошенко

В предвыборном штабе Юлии Тимошенко нашли лесбиянку / Фейсбук Ю.Луценко

Гражданка Российской Федерации Нина Клебанова, которая сотрудничает с избирательным штабом кандидата в президенты Юлии Тимошенко, является лицом с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Об этом идет речь в оперативной справке на Клебанову, опубликованной генеральным прокурором Юрием Луценко в Facebook.

Согласно документу, Нина Клебанова 1970 года рождения состоит на прямом контакте с руководством ВО Батькивщина и непосредственно с Юлией Тимошенко.

"В частности, Клебанова осуществляет анализ реакции потенциальных избирателей ВО Батькивщина на выступления, статьи и интервью лидера партии, предоставляет отчеты и свое видение насчет корректирования последующих действий Ю.Тимошенко.

Также установлено, что Клебанова придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации (лесбиянка)", - сказано в справке.

Отметим, что в документе также указывается используемый Клебановой номер телефона и адрес ее места проживания.

Напомним, ранее Луценко сообщил о задержании двух человек, которые пытались вручить 5 млн грн в долларовом эквиваленте кандидату в президенты Юрию Тимошенко – за то, чтобы тот отказался от участия в предвыборной гонке.