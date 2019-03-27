Зеленский уверенно побеждает в первом туре президентских выборов – опрос

Владимир Зеленский / УНИАН

За кандидата в президенты Владимира Зеленского готовы отдать свои голоса 24,6% избирателей, среди тех, кто намерен принять участие в голосовании, свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Социс.

Второе место занимает действующий президент Петр Порошенко (14,8%), за лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко готовы проголосовать 8,7%, и она занимает третье место в президентской гонке.

За кандидата в президенты от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрия Бойко готовы проголосовать 7,9% тех, кто намерен принять участие в голосовании, за лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 6,4% и 5,3% соответственно.

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Наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают В.Зеленского - 28,5%. Победу П.Порошенко прогнозируют 25,7% опрошенных, а Ю.Тимошенко -12,7%.

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Вместе с тем этой категории респондентов был задан вопрос "Даже если сейчас Вы еще не определились со своим выбором, к кому из следующих кандидатов Вы склоняетесь больше?" Среди неопределенных люди больше всего склоняются к В.Зеленскому (15,4%), в П.Порошенко (9%), Ю.Бойко (5,7%), Ю.Тимошенко (4,8%) и Гриценко (4,5%).

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Исследование проводилось с 20 по 25 марта 2019 года методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины (без учета оккупированных Крыма и Донбасса). Статистическая погрешность исследования +/- 2,1%.

Отметим, что ранее службу Социс критиковали за тенденциозность социологических исследований. Кроме того, после победы П.Порошенко на выборах в 2014 году сооснователя Социса Игоря Грынива назначили заместителем главы Администрации президента. Грынив является народным депутатом от БПП, а также назначен руководителем избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Напомним, согласно исследованию, проведенному Институтом социальных и медиа исследований и New Image Marketing Group, Владимир Зеленский почти в три раза опережает Юлию Тимошенко.