Кандидат в президенты напечатал собственную песню 877,5 тыс. грн – Чесно

Корнацкий считает, что президент должен быть талантливым человеком / Фото: Lb.ua

Кандидат на пост президента Аркадий Корнацкий решил напечатать песню собственного сочинения тиражом 1,1 миллиона экземпляров и это удовольствие обошлось ему 877,5 тысяч гривен.

"Слова песни и обращения к избирателям Корнацкий напечатал в Черкассах, заказ выполнил предприниматель Александр Третьяков", - сообщает Чесно, ссылаясь на информацию в исходных данных на листовках кандидата.

Избирательный фонд Корнацкого по состоянию на 28 марта составляет 1,5 миллиона гривен. Он утверждает, что это его собственные средства.

/ Фото: Чесно

В промежуточном финансовом отчете о доходах и расходах из избирательного фонда кандидата уточняется, что большинство средств Корнацкий потратил на печать агитационных материалов. В частности, 15 тыс грн он заплатил телерадиокомпании Ильдана, а 204 тыс грн получила от кандидата Укрпочта за услуги связи.

Как ранее сообщалось, в Киев прибывает депутат Европейского парламента Ребекка Хармс, которая будет наблюдателем на выборах президента Украины.