В Центризбиркоме рассказали, какой уровень явки на выборах президента Украины 2019

Выборы 2019 / УНИАН

По состоянию на 10:00 воскресенья, 31 марта, около 5,5% граждан Украины проголосовали на выборах президента страны.

Такую статистику озвучили представители украинского Центризбиркома.

Как заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук, всего в реестр избирателей на выборах президента Украины 2019 было внесено 26,6 млн человек.

"Идет голосование. За моей спиной информация о фактический ситуации по количеству избирателей на момент начала голосования. Оно составляет 26 млн 614 тысячи 979 избирателей", - сказала она.

По словам Слипачук, подавляющее большинство избирательных участков работают в нормальном режиме.

"Были проблемы с своевременным открытием трех участков. Сейчас еще не открылся один избирательный участок в Измаиле Одесской области Там штамп не соответствует этому избирательному участку. Сейчас эта проблема решается", - подытожила она.

По состоянию на 11.50 из числа кандидатов в президенты Украины проголосовали Юлия Тимошенко, Олег Ляшко, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Владимир Зеленский.

Всего Центризбирком удовлетворил заявление о регистрации 44 кандидатов на пост президента. Однако еще до 31 марта пятеро человек (Андрей Садовый, Дмитрий Гнап, Евгений Мураев, Сергей Кривонос и Александр Мороз) объявили о снятии своих кандидатуры с выборов президента Украины 2019.

Далее, в рамках украинского законодательства, члены ЦИК обязаны подсчитать все голоса и объявить результаты выборов президента Украины 2019 до 10 апреля (включительно). При варианте, когда никто из кандидатов не сможет получить в первом туре больше 50% голосов избирателей, то будет назначен второй тур выборов - на 21 апреля.