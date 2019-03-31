Ликер "Шоколадный заяц" может не пройти во второй тур, его догоняет Настойка юго-восточная

Выборы 2019 / УНИАН

Первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта 2019 года показывают жесткую борьбу за второе место. Об этом в Фейсбук написал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.

Одновременно проводятся сразу несколько опросов, но они плюс минус совпадают, разница 2-3%, пишет он.

По свежим данным, алкогольные предпочтения украинцев распределились следующим образом:

1. Настойка крапивная "Зеленый человечек" - 27-29%.

2. Ликер "Шоколадный заяц" - 16-17%.

3. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы - 14-15,5%.

4. Коктейль Ю-1960 - 14-14,5%

5. Коктейль "Тот, кому давно никто не пишет" - 6-6,5%.

6. Коктель "Смех чекиста" - 6-6.5%.

7. Самогон "Скотыняка" - 4-5%.

8. Самогон "Вилы Рината" - 4-4,5%

То есть, разрыв между 2, 3 и 4 местом весьма незначительный.

"Шоколадный ликер может и не занять второе место. Но все зависит от того сколько потребителей придет за юго-восточной настойкой. Ну или за коктейлем Ю. До конца голосования еще 6 часов", - резюмировал он.

Напомним, явка на выборах 2019 по состоянию на 11.00 составила 16.08%.