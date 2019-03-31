Ликер "Шоколадный заяц" может не пройти во второй тур, его догоняет Настойка юго-восточная

Во второй тур может выйти неожиданный кандидат.
Первые данные маркетингового исследования предпочтений украинцев относительно спиртных напитков в последний день марта 2019 года показывают жесткую борьбу за второе место. Об этом в Фейсбук написал главный редактор "Страны" Игорь Гужва.
Одновременно проводятся сразу несколько опросов, но они плюс минус совпадают, разница 2-3%, пишет он.
По свежим данным, алкогольные предпочтения украинцев распределились следующим образом:
1. Настойка крапивная "Зеленый человечек" - 27-29%.
2. Ликер "Шоколадный заяц" - 16-17%.
3. Настойка юго-восточная с корой подмосковной березы - 14-15,5%.
4. Коктейль Ю-1960 - 14-14,5%
5. Коктейль "Тот, кому давно никто не пишет" - 6-6,5%.
6. Коктель "Смех чекиста" - 6-6.5%.
7. Самогон "Скотыняка" - 4-5%.
8. Самогон "Вилы Рината" - 4-4,5%
То есть, разрыв между 2, 3 и 4 местом весьма незначительный.
"Шоколадный ликер может и не занять второе место. Но все зависит от того сколько потребителей придет за юго-восточной настойкой. Ну или за коктейлем Ю. До конца голосования еще 6 часов", - резюмировал он.
Напомним, явка на выборах 2019 по состоянию на 11.00 составила 16.08%.
Результаты выборов 2019: когда объявят результаты голосования
Предварительные результаты выборов президента Украины появятся сразу после закрытия избирательных участков 31 марта в 20.00. Вначале это будут экзит-полы - результаты опросов украинцев на выходе из избирательных участков. Национальный экзит-пол 2019 проведут совместно фонд Демократические инициативы, КМИС и Центр Разумкова.
Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).
Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.
Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.