ЗЕбровку или шоколадный ликер: что выбирают украинцы

Президентские выборы-2019 / УНИАН

Народный депутат Мустафа Найема в своем Телеграм-канале обнародовал данные свежего исследования об алкогольных предпочтениях украинцев.

По его информации, по состоянию на 13:30 любители спиртных напитков при выходе из баров, ресторанов и прочих генделей сказали, что выпили:

"ЗЕбровку" - 28,8%

Шоколадный ликер - 17,6%

"Вдову Клико" - 14,19%

Водку русскую "Бойкую" - 14,2%

Пиво "Смешное" - 6,4%

Коньяк "Черный полковник" - 6,12%

В общей сложности опрошено 8500 любителей алкоголя прямо у выходов из питейных заведений.

По данным других опросов, ликёр набирает меньше - 16-17%, а Бойкая и Вдова Клико - больше. То есть судьба второго тура решается прямо сейчас и зависит от явки противников ликера.

Напомним, предварительные результаты выборов 2019 будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20.00. Официальные результаты выборов Центризбирком огласит до 10 апреля.