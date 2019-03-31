ЗЕбровку или шоколадный ликер: что выбирают украинцы

31 марта 2019, 15:40

Разрыв между кандидатами небольшой, кто выйдет во второй тур, решит явка.

Президентские выборы-2019
Президентские выборы-2019 / УНИАН

Народный депутат Мустафа Найема в своем Телеграм-канале обнародовал данные свежего исследования об алкогольных предпочтениях украинцев.

По его информации, по состоянию на 13:30 любители спиртных напитков при выходе из баров, ресторанов и прочих генделей сказали, что выпили:

"ЗЕбровку" - 28,8%

Шоколадный ликер - 17,6%

"Вдову Клико" - 14,19%

Водку русскую "Бойкую" - 14,2%

Пиво "Смешное" - 6,4%

Коньяк "Черный полковник" - 6,12%

В общей сложности опрошено 8500 любителей алкоголя прямо у выходов из питейных заведений.

По данным других опросов, ликёр набирает меньше - 16-17%, а Бойкая и Вдова Клико - больше. То есть судьба второго тура решается прямо сейчас и зависит от явки противников ликера. 

Напомним, предварительные результаты выборов 2019 будут обнародованы после закрытия избирательных участков в 20.00. Официальные результаты выборов Центризбирком огласит до 10 апреля. 

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