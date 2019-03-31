Найем опубликовал данные "алкогольного" экзит-полла

Лидируют "Зебровка" и "Шоколадный ликер".
Народный депутат Украины Мустафа Найем опубликовал данные "воскресного путешествия в мир алкогольных предпочтений".
Статистику политик обнародовал в своем телеграм-канале, ссылаясь на "версию еще одного производителя"
"На 13:30 любители спиртных напитков при выходе из баров, ресторанов и прочих генделей сказали, что выпили:
- ЗЕбровку - 28,8%
- Шоколадный ликер - 17,6%
- Вдову Клико - 14,19%
- Водку русскую Бойкую - 14,2%
- Пиво Смешное - 6,4%
- Коньяк Черный полковник - 6,12%
В общей сложности опрошено 8500 любителей алкоголя прямо у выходов из питейных заведений", - написал Найем.
Позже он разместил уточненные данные опроса по состоянию на 14.00 - "от сомелье, близкого к производителю шоколадного ликера".
- ЗЕбровка - 28,2%
- Шоколадный ликер - 20,5%
- Вдова Клико - 17,23%
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Ранее свой "алкогольный" опрос опубликовал журналист Игорь Гужва, по данным которого в предпочтениях украинцев лидируют "Настойка крапивная "Зеленый человечек" и ликер "Шоколадный заяц" - 16-17%.