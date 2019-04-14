Путина может пойти на уступки Зеленскому — журналист

14 апреля 2019, 06:01

Президент РФ вполне может изменить политику перед новым человеком, полагает публицист.

Журналист полагает, что Владимир Путин может пойти на уступки Владимиру Зеленскому
Владимир Путин может пойти на уступки Владимиру Зеленскому, полагает журналист / GettyImages

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что если кандидат в президенты на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский станет главой Украины, то отношения между нашей страной и РФ не начнут быстро меняться.

У Зеленского есть шанс наладить отношения с РФ, потому что, в отличие от действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко, он не является личным врагом российского лидера Владимира Путина, рассказал публицист на чате в Главреде.

По словам собеседника, для Путина Зеленский — "никто, неизвестный и незнакомый человек", глава России может пойти ему на уступки.

"Дальше все будет зависеть не от желаний Зеленского, а от желаний Путина — на сколько Путин будет готов отступить. Тут есть два разных аспекта: Крым и Донбасс", — отметил журналист.

Радзиховский добавил, что плохо представляет, как Зеленский будет действовать в качестве президента.

Читайте такжеГеращенко сказал, развернет ли Зеленский Украину в сторону России"Если изберут Зеленского, я не думаю, что отношения между странами начнут быстро меняться... Очевидно, что у него очень много забот, среди которых отношения с Россией первого, второго и третьего места не занимают. Ему нужно будет готовиться к выборам в Верховную Раду…", — заявил он.

Публицист полагает, что добиться большого успеха и большого прорыва в отношениях с Россией быстро едва ли возможно. "А тягомотину Зеленский, конечно, может тянуть, но это не может быть его приоритетом", — сказал собеседник.

Журналист подчеркнул, что проблема Крыма существует в Украине, а в РФ тема полуострова закрыта. "…никто никогда не только его не отдаст, но даже обсуждать эту тему не будет. Эта тема закрыта", — подчеркнул Радзиховский.

"А вот тема Донбасса — есть. И дальше все будет зависеть от того, чего хочет Путин. Если он хочет продолжать бодаться с Западом, то и по вопросу Донбасса он не отступит ни на шаг назад. Если же он хочет налаживать отношения с Западом, то простейший для него способ — это идти на какие-то уступки по Донбассу", — считает он.

Собеседник полагает, что Путин не стал бы идти на уступки Порошенко из-за их личных отношений, из-за того, что это воспринималось бы как поражение, отступление и так далее. "А перед новым человеком Путин вполне может изменить политику, найти какой-то компромиссный вариант", — поделился мнением Радзиховский.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что готов в будущем провести переговоры с Владимиром Путиным, но исключил вариант сдачи РФ территорий Украины.

Зеленский также сказал, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат отмечал, что для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева можно рассмотреть культурно-языковые особенности этих территорий.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй турСправка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении украинского государства.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

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