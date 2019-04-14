Путина может пойти на уступки Зеленскому — журналист

Владимир Путин может пойти на уступки Владимиру Зеленскому, полагает журналист / GettyImages

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что если кандидат в президенты на выборах 2019 и шоумен Владимир Зеленский станет главой Украины, то отношения между нашей страной и РФ не начнут быстро меняться.

У Зеленского есть шанс наладить отношения с РФ, потому что, в отличие от действующего президента и кандидата на этот пост Петра Порошенко, он не является личным врагом российского лидера Владимира Путина, рассказал публицист на чате в Главреде.

По словам собеседника, для Путина Зеленский — "никто, неизвестный и незнакомый человек", глава России может пойти ему на уступки.

"Дальше все будет зависеть не от желаний Зеленского, а от желаний Путина — на сколько Путин будет готов отступить. Тут есть два разных аспекта: Крым и Донбасс", — отметил журналист.

Радзиховский добавил, что плохо представляет, как Зеленский будет действовать в качестве президента.

Читайте такжеГеращенко сказал, развернет ли Зеленский Украину в сторону России"Если изберут Зеленского, я не думаю, что отношения между странами начнут быстро меняться... Очевидно, что у него очень много забот, среди которых отношения с Россией первого, второго и третьего места не занимают. Ему нужно будет готовиться к выборам в Верховную Раду…", — заявил он.

Публицист полагает, что добиться большого успеха и большого прорыва в отношениях с Россией быстро едва ли возможно. "А тягомотину Зеленский, конечно, может тянуть, но это не может быть его приоритетом", — сказал собеседник.

Журналист подчеркнул, что проблема Крыма существует в Украине, а в РФ тема полуострова закрыта. "…никто никогда не только его не отдаст, но даже обсуждать эту тему не будет. Эта тема закрыта", — подчеркнул Радзиховский.

"А вот тема Донбасса — есть. И дальше все будет зависеть от того, чего хочет Путин. Если он хочет продолжать бодаться с Западом, то и по вопросу Донбасса он не отступит ни на шаг назад. Если же он хочет налаживать отношения с Западом, то простейший для него способ — это идти на какие-то уступки по Донбассу", — считает он.

Собеседник полагает, что Путин не стал бы идти на уступки Порошенко из-за их личных отношений, из-за того, что это воспринималось бы как поражение, отступление и так далее. "А перед новым человеком Путин вполне может изменить политику, найти какой-то компромиссный вариант", — поделился мнением Радзиховский.

Ранее Владимир Зеленский говорил, что готов в будущем провести переговоры с Владимиром Путиным, но исключил вариант сдачи РФ территорий Украины.

Зеленский также сказал, что в вопросе возвращения Крыма и части Донбасса считает приемлемыми некоторые компромиссы. Кандидат отмечал, что для возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева можно рассмотреть культурно-языковые особенности этих территорий.Читайте такжеПобеда любой ценой: какие технологии помогли Порошенко выйти во второй тур Справка. В 2014 году на востоке Украины боевики создали так называемые "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись войска Российской Федерации. Россия поддерживает боевиков, но не признает, что пошла на агрессию в отношении украинского государства.