Зеленский высказался о легализации казино, медицинской марихуаны и секса за деньги

Владимир Зеленский / GettyImages

Кандидат в президенты Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине легализация медицинской марихуаны является допустимой.

"Медицинская марихуана, я считаю, что это нормально, в капельках она продается. Я, кстати, консультировался по этому поводу с Евгением Олеговичем Комаровским. Я за легалайз капелек – да", - подчеркнул шоумен в интервью РБК-Украина.

Кроме того, Зеленский допустил возможность легализации игорного бизнеса и проституции в пределах территории одного города.

"Секс за деньги? Честно говоря, парни, я думаю, что у нас есть возможность, и я сейчас отвечу на все предыдущие вопросы, сделать Лас-Вегас. Общество было бы не против, и налоги бы платили. Дать возможность какому-то городу, какой-то территории и там все это открыть", - считает он.

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"Взять все это и перенести. Пожалуйста, там тусите", — заявил кандидат в президенты.

Он также подчеркнул, что при этом налоги должны поступать в бюджет.

"Можно этим самым поднять какой-то город, в который никто не приезжает, и там — пожалуйста", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский ответил на вопрос, считает ли Путина врагом.