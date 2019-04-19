"Зачем вы туда лезете?": Зеленский на дебатах обратился к Порошенко

Владимир Зеленский

Кандидат в президенты Владимир Зеленский на дебатах-2019 выступил с речью первым. Главред приводит полный текст его выступления:

Мы собрали стадион. Чувствую себя сегодня немного Вакарчуком. Очень интересная ситуация. Хочу вам сказать, что нас видит весь мир, не кричите, потому что Украина - очень модная, чистая страна.

Я стою на этой сцене. Мог ли я когда-то представить, что я, простой парень из Кривого Рога, буду против Петра Порошенко, которого мы избрали.

Читайте такжеДебаты между Порошенко и Зеленским: видеотрансляцияМогли ли мы тогда представить, что его "жить по-новому" станет нашим "выживать"? Могли бы представить, что наше "закончу войну за 2 недели" станет нашем Иловайском и Дебальцево? Могли ли мы представить, что революцией достоинства воспользуются негодяи? Я скажу, в чем наша ошибка - мы голосовали за одного Порошенко, а получили другого. Первый - прекрасный оратор, экономист, финансист. Он появляется, когда включаются камеры. А когда они выключаются, появляется Петр II. Первый на Михайловской площади грозит "Путин, я тебе покажу", а второй передает через Медведчука приветики Путину. Первый говорит, что открывает школы, а второй потихоньку открывает магазины "Рошен". Первый открывает 12 км дороги, а второй закрывает дело Насирова. Первый "закрывает" слепой траст, а второй увеличивает свои доходы за год в 82 раза. Первый обещает доллар по 10, а получает по 30.

Поэтому я стою тут со своей командой. Я простой человек, который пришел сломать эту систему. Я результат, Петр Алексеевич, ваших ошибок и обещаний.

Я хочу вам напомнить, как вы меня пригласили на Банковую, а вы сказали: "Вова, зачем тебе это, ты не будешь видеть детей, жену. Один вопрос: зачем вы все туда лезете?"