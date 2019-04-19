Приговор от Зеленского, "главная ошибка" и попа Порошенко: чем больше всего запомнились дебаты

19 апреля 2019, 21:57

Главред проанализировал, как прошли главные дебаты страны.

Зеленский и Порошенко стоят на коленях перед украинским народом
Чем больше всего запомнились дебаты на Олимпийском  / Фото: скриншот из видео

На стадионе Олимпийский в Киеве 19 апреля прошли дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Уже появилась полная запись мероприятия.

Главред тем временем выбрал для своих читателей лучшее – от самых ярких моментов до самых обидных реплик оппонентов.

Зеленский признал свою главную ошибку

Кандидат в президенты Владимир Зеленский выступил с речью первым. Главред приводил полный текст его выступления.

Самое же интересное в ней:

Я сам голосовал за Порошенко. Но я ошибся. Мог ли я представить, что его "жить по-новому" будет означать "выживать". Поэтому я здесь. Простой человек. Который пришел сломать эту систему.

Мешок с котами и чертями против волка в овечьей шкуре

Сам Порошенко в своей вступительной речи обвинил Зеленского в том, что тот скрывается от людей и уклоняется от армии.

Как Зеленский собирается создавать коалицию, которую мы шаг за шагом выстраивали пять лет? Как он собирается бороться с врагом? Владимир, который прятался от военкоматов? Фу!

Вы – не кот в мешке, вы – мешок, а в вашем мешке – сегодня черти и коты, включая олигархов!

На что Зеленский позднее ему заявил:

Лучше быть котом в мешке или самим мешком – чем волком в овечьей шкуре.

Стоит отметить, что президент явно волновался: он часто запинался и заикался.

Я не ваш оппонент, я – ваш приговор, Петр Алексеевич!

Главред выбрал самые острые фразы из выступлений обоих кандидатов.

В частности, Зеленский уже намекнул, что в случае его победы Порошенко придется наведаться к прокурору (видимо, не к его куму генпрокурору Юрию Луценко), а сам он:

Я не ваш оппонент, я – ваш приговор, Петр Алексеевич!

Про повестки: Я публичная особа, а вы говорите, что мне повестку не могут вручить. Вы снова брешете, Петро Алексеевич!

Про Путина: я ни разу не разговаривал с Путиным. А вы сколько раз с ним разговаривали? По телефону и вообще.

Про войну: Вы мне задаете вопрос, на который сами должны отвечать. Вы как главнокомандующий должны сказать украинцам, почему до сих пор не закончили войну.

Зеленский и Порошенко стали на колени

Во время дебатов Зеленский заявил:

Я сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта, я готов сейчас встать на колени перед каждым ребёнком, который не дождался своего отца. Я готов сейчас встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас приглашаю.

После чего оба кандидата опустились на колени. Причем Порошенко – почему-то задом к трибунам и камерам:

Про достижения Порошенко

Достижения Порошенко: безвиз, томос, армия, язык – все, что вы писали на бигбордах. Но мне почему-то кажется, что все эти достижения вы записали только себе. В этом, разумеется, есть и ваша заслуга, но…

Во-первых, украинский язык был еще до вас.

Безвиз – это победа и украинских дипломатов, украинской диаспоры.

Томос – это победа больше всего патриарха Филарета, который боролся за томос, когда вы, Петр Алексеевич, были еще прихожанином Московского патриархата.

Армия – это победа каждого патриота.

И даже не важно, что в вашем окружении были взяточники. Вы забрали у нас самое главное – 5 лет.

Красивая обертка

В ходе выступления Порошенко часто называл Зеленского "красивой оберткой", которая то "в 2013 году сбежала из Украины, а теперь хочет вернуться и осуществить реванш", то "за которой каждый видит, что хочет: увеличение пенсий, снижение тарифов, зарплаты учителям по 4 тысячи евро".

В ответ Зеленский заявил: Вы, Петр Алексеевич, в обертках хорошо разбираетесь.

Реакция соцсетей

В основном, украинцы сходятся во мнении, что шоумен был убедительней и сумел навязать свою повестку действующему главе государства.

"Как оказалось, Порошенко – мазохист. Три недели требовал дебатов, чтобы на них его публично смешали с говном. Петя, это провал, тікай з городу", – написал, в частности, блогер Александр Волков.

Подробнее читайте в нашем материале "Перебранка истеричной бабки-инсулинщицы с наглым подростком": соцсети о дебатах Зеленского и Порошенко.

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