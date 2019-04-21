Стартовал второй тур выборов президента Украины 2019: что нужно знать

Собраны главные факты о втором туре выборов президента Украины 2019

В воскресенье, 21 апреля, в Украине пройдет второй тур выборов президента 2019, избирательные участки открылись в 8:00 и проработают до 20:00.

За рубежом уже началось голосование на выборах 2019 Украина — первым открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии (#900001), расположенный в австралийской столице Канберре.

В Австралии голосование на выборах президента Украины начали в 8:00 по местному времени (по Киеву — 23:00 субботы, 20 апреля). За границей, как и в Украине, проголосовать на выборах 2019 можно до 20:00.

Раввин Моше Реувен Асман призвал Центральную избирательную комиссию 21 апреля продлить работу избирательных участков на два с половиной часа, поскольку дата второго тура выборов 2019 совпала со вторым днем праздника Песах 2019, во время которого иудеям запрещена любая работа вплоть до появления звезд.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что есть механизм, который позволит евреям проголосовать после 20:00, хотя избирательные участки после этого времени уже должны быть закрыты.

Председатель Центризбиркома отметила, что избиратели, которые на 20:00 пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20:00 подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери.

Как голосовать на выборах 2019

Для того, чтобы проголосовать на выборах президента Украины 2019, нужно прийти на избирательный участок, на котором вы внесены в список избирателей, показать документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, для военных — военный билет), получить бюллетень и заполнить его в кабинке.

После заполнения бюллетень нужно бросить в урну — его нельзя показывать и фотографировать, также нельзя заполнять бюллетень не наедине в кабинке, поскольку такие действия являются уголовным правонарушением — нарушение тайны волеизъявления (ст. 159 Уголовного кодекса), за них грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком до 3 лет.

Когда огласят результаты выборов президента 2019

После того, как в Украине закроют избирательные участки, будут оглашены результаты экзит-поллов. Также после закрытия участков члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в ЦИК.

В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы, на сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано.

Центризбирком должен огласить официальные результаты второго тура выборов президента Украины 2019 до 1 мая.

До 4 мая в газетах Голос Украины и Урядовый курьер должен быть опубликован протокол с итогами второго тура выборов 2019. Новоизбранный президент Украины должен вступить в свои полномочия не позднее 3 июня.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.