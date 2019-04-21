Стартовал второй тур выборов президента Украины 2019: что нужно знать

21 апреля 2019, 08:00

Первыми на выборах 2019 могли проголосовать украинцы, которые находились в столице Австралии.

Названы главные факты о втором туре выборов президента Украины 2019
Собраны главные факты о втором туре выборов президента Украины 2019

В воскресенье, 21 апреля, в Украине пройдет второй тур выборов президента 2019, избирательные участки открылись в 8:00 и проработают до 20:00.

За рубежом уже началось голосование на выборах 2019 Украина — первым открылся избирательный участок в посольстве Украины в Австралии (#900001), расположенный в австралийской столице Канберре.

В Австралии голосование на выборах президента Украины начали в 8:00 по местному времени (по Киеву — 23:00 субботы, 20 апреля). За границей, как и в Украине, проголосовать на выборах 2019 можно до 20:00.

Раввин Моше Реувен Асман призвал Центральную избирательную комиссию 21 апреля продлить работу избирательных участков на два с половиной часа, поскольку дата второго тура выборов 2019 совпала со вторым днем праздника Песах 2019, во время которого иудеям запрещена любая работа вплоть до появления звезд.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что есть механизм, который позволит евреям проголосовать после 20:00, хотя избирательные участки после этого времени уже должны быть закрыты.

Председатель Центризбиркома отметила, что избиратели, которые на 20:00 пришли в участок для голосования, имеют право проголосовать, и для этого один из членов комиссии в 20:00 подходит ко входу и приглашает всех избирателей, которые еще не проголосовали, зайти в помещение и закрывает двери.

Как голосовать на выборах 2019

Для того, чтобы проголосовать на выборах президента Украины 2019, нужно прийти на избирательный участок, на котором вы внесены в список избирателей, показать документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, для военных — военный билет), получить бюллетень и заполнить его в кабинке.

После заполнения бюллетень нужно бросить в урну — его нельзя показывать и фотографировать, также нельзя заполнять бюллетень не наедине в кабинке, поскольку такие действия являются уголовным правонарушением — нарушение тайны волеизъявления (ст. 159 Уголовного кодекса), за них грозит штраф, исправительные работы или лишение свободы сроком до 3 лет.

Когда огласят результаты выборов президента 2019

После того, как в Украине закроют избирательные участки, будут оглашены результаты экзит-поллов. Также после закрытия участков члены избирательных комиссий начнут подсчитывать бюллетени, а потом передадут протоколы в ЦИК.

В Центризбиркоме будут подсчитывать протоколы, на сайте ЦИК можно будет увидеть, сколько процентов протоколов уже подсчитано.

Центризбирком должен огласить официальные результаты второго тура выборов президента Украины 2019 до 1 мая.

До 4 мая в газетах Голос Украины и Урядовый курьер должен быть опубликован протокол с итогами второго тура выборов 2019. Новоизбранный президент Украины должен вступить в свои полномочия не позднее 3 июня.

Напомним, 31 марта прошел первый тур выборов президента Украины 2019. Центризбирком изначально зарегистрировал 44 кандидата на пост президента, однако позже пять кандидатов отказались принимать участие в выборах 2019.

В результате выборов 2019 Украина никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, поэтому ЦИК назначил второй тур избирательной гонки. Во второй тур выборов в Украине 2019 попали два кандидата, которые в первом туре выборов набрали больше всего голосов — Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:00
Москва строит грандиозные планы по добыче нефти в Арктике
08:47
Беринчик победил японца и защитил чемпионский титул, опубликовано видео боя Видео
08:33
Конституционный суд "запустил" дело о переименовании бышей УПЦ МП
08:22
"Скутерист — в больнице": жена нардепа-"радикала" попала в ДТП
08:11
Генерал спрогнозировал, сколько времени уйдет на возвращение Крыма
08:00
Стартовал второй тур выборов президента Украины 2019: что нужно знать Видео
07:55
Пасхальная корзина: что святят на Пасху, а что нельзя вносить в храм Видео
07:40
Первый шаг к бессмертию человека: ученые выяснили, какого цвета смерть Видео
07:24
Вербное воскресенье – приметы и запреты дня: что можно делать и что нельзя Видео
07:15
Россия "захватывает" Европу мнение
06:52
Жуткий пожар в Нотр-Дам де Пари: уфологи увидели зловещий след Нибиру Видео
06:33
Ходоки налево: астрологи назвали склонные к адюльтеру знаки Зодиака Видео
06:02
Украина обязана захватить часть России после ее развала – генерал
05:25
Идеальный рецепт паски: когда ее печь и заговоры на деньги и любовь Видео
04:57
Диетолог рассказал, как определить тип живота и быстро избавиться от него
04:10
"Ух, какая попка": Даша Астафьева похвасталась ягодицами в смелой фотосессии Фото
03:16
К Земле приблизился опасный астероид
02:01
Генерал рассказал о производстве в Украине электромагнитного оружия
01:33
В Киеве суд отклонил иск о снятии Зеленского с выборов Видео
01:15
"Совсем другая": Наталья Могилевская удивила сеть видом без макияжа
00:42
Эксперты рассказали, когда стоит и не стоит женщинам тратить время на секс
00:29
"Есть угроза третьей мировой войны": эксперт спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия
00:05
"Патрон проигрывает": Геращенко рассмешила Сеть, когда спешила стать на колени на Олимпийском Видео
20 апреля, суббота
23:37
Довела Украина? В России пропагандист Норкин попал в больницу после эфира
23:12
Пчелы выжили после пожара на крыше Нотр-Дама
22:44
Рэпер Хаски выступил в "ДНР" с запрещенными треками и автоматчиками на сцене
22:17
"Никаких перспектив": в штабе Зеленского прокомментировали иск о снятии с выборов Видео
21:50
Президент подписал указ об интеграции Украины в ЕС и НАТО
21:26
В Казахстане опрокинулся автобус, много жертв
20:59
Лавров настаивает на прямом диалоге Украины с боевиками ЛДНР
20:31
В Германии заявили о направленности антироссийских санкций против ЕС
20:05
"Шалунья": Светлана Лобода похвасталась стройными ногами и глубоким декольте Фото Видео
19:38
Помпео позвонил не только Порошенко, но и Зеленскому
19:19
Сотрудник Прямого подтвердил работу черного политтехнолога Клюгхафта – СМИ
19:15
Под Днепром из обреза подстрелили активиста, ранены двое прохожих Фото
18:41
Установлен очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери
18:23
Конституционный суд занялся делом о переименовании УПЦ МП Видео
17:58
"Через другое место": Киркоров отказался сниматься в дорогой рекламе презервативов Видео
17:54
Скандал с натурализацией Мораеса: стало известно, когда ждать вердикта УЕФА Видео
17:29
Кадыров напомнил Порошенко о клятвах в любви к России
17:25
В США рассказали, как из программы партии Трампа убрали предоставление летального оружия Киеву Видео
16:57
У Кирилла увидели потерю авторитета Константинополем из-за томоса Украине Видео
16:35
Танки, Грады и пушки: боевики стянули тяжелую технику к линии разграничения на Донбассе Видео
16:12
Кулич заварной и венский кулич: обалденные рецепты на Пасху 2019 Видео
15:56
Восстановление статуса ядерной державы: генерал оценил потенциал Украины
15:40
Названа самая полезная сладость для зубов Видео
15:36
Опасность войны: эксперт оценил вероятность масштабной агрессии РФ Видео
15:34
"Какой позор": Ольга Бузова рассмешила сеть отсутствием груди в стильном платье Видео
15:20
"Тело похлеще, чем у топ-моделей": Вера Брежнева произвела фурор в сети фото в боди
14:59
Польша, Румыния и Турция поддержали движение Украины в НАТО Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться