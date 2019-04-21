"Исторический день украинской демократии": как в мире оценивают результаты президентских выборов

Владимир Зеленский получает поздравления из-за рубежа / УНИАН

Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрём.

"Поздравление Зеленскому с победой в конкурентных президентских выборах в Украине. Швеция продолжит тесно взаимодействовать с Украиной и поддерживать ее программу реформ и ее территориальную целостность, суверенитет и независимость", - подчеркнула она в Twitter.

В свою очередь министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что Латвия готова продолжать тесное сотрудничество с Украиной для поддержки её территориальной целостности.

Также он в Twitter поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за сотрудничество в сложный период истории Украины. Он отметил усилия Порошенко по защите независимости и территориальной целостности Украины.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что хочет помочь Зеленскому.

"Поздравление новоизбранному президенту Зеленскому. Его впереди ждут нелегкие испытания, но украинцы четкие: они хотят европейское будущее. Друзья Украины, в том числе я, сделаем, что сможем, чтобы помочь сделать эту мечту реальностью", - подчеркнул Расмуссен в Twitter.

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Кроме того, с победой Зеленского поздравил и бывший посол США в России Майкл МакФол.

"Поздравляем Владимира Зеленского и всех украинцев с этим историческим днем украинской демократии. Мирная передача власти путем конкурентных, свободных и справедливых выборов - это сущность демократии. Молодец!" - написал он в Twitter.

"кс-премьер Швеции и член наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии Карл Бильдт заявил, что Украина продемонстрировали настоящую силу демократии.

"Как и ожидалось: победа Зеленского на выборах в Украине. Порошенко признает и обещает конструктивное сотрудничество в переходный период. Украина демонстрирует силу демократии и жизнеспособность", - заявил он.

Российский оппозиционер Алексей Навальный также поздравил украинцев с их выбором.

"Поздравляю Украину и украинцев. Тех, чей кандидат выиграл - с победой. Тех, чей проиграл - с достойным проигрышем в упорной борьбе. Всех, с честными выборами - редкой штукой на территории бывшего СССР. Пусть Украина процветает, и России от этого будет только хорошо", - добавил он.

Напомним, согласно данным Национального экзит пола, Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов избирателей, за Петра Порошенко отдали свои голоса всего лишь 27,3% украинцев. 1,5% избирателей испортили свой бюллетень.Статистическая погрешность не превышает 3%.