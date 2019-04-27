Порошенко спрогнозировал, может ли Порошенко затеять Майдан

27 апреля 2019, 00:28

Популярное раньше деление украинцев на "правильных патриотов" и "неправильных" вошло в кризис, считает Виктор Небоженко.

Петр Порошенко
Петр Порошенко / УНИАН

Идея сторонников проигравшего выборы президента Петра Порошенко теряет популярность в Украине

Такое мнение в ходе чата на Главреде высказал известный украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя протестные настроения избирателей Порошенко.

"Если эта группа голосовавших за Порошенко людей сконцентрирована только в одном регионе, она не может считаться нацией. Если бы эта группа была аккуратно размазана по всей стране, тогда она бы имела какое-то право утверждать, что является нацией, которая проиграла врагам народа. А поскольку эти люди сконцентрированы в одной области – Львовской, это – скорее, электоральное гетто, а не нация. Нация не может жить в одной из 24 областей. Нация живет во всей стране", - заявил Небоженко.

По его словам, деление украинцев на "правильных патриотов" и "неправильных" связано с тем, что национал-демократические идеи, которые пришли с 1991 года с западной Украины, вошли в кризис и утрачивают свою притягательность для Украины.

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"На самом деле, у нас, ка минимум, два национализма. Первый – окопный патриотизм, который формируется в ООС. Это – патриотизм людей, которые лучшие украинцы, чем все остальные, потому что они рискуют своей жизнью и жертвуют своей кровью, а не потому что ходят в вышиванках, или у них особая вера, или особенный язык. Второй – патриотизм, который держится на религии, языке и традиции старого украинского национализма. Это – консервативный национализм, на который рассчитывал Порошенко. Этот национализм умирает. Порошенко делал упор на это, но он не подумал о том, что оно является полуживым", - отметил политолог.

По его мнению, Порошенко нет смысла затевать протестный майдан.

"Он может затеять майдан. Но где-то в районе Коломыи, то есть не дальше Львовской области. Акция с благодарностями Порошенко? Ну, люди пришли за своей последней зарплатой, и правильно сделали", - резюмировал Небоженко.

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Виктор Небоженко выборы-2019 второй тур выборов президента 2019
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